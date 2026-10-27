EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica

Evolution Championship Series (EVO), el evento de videojuegos de pelea más grande del planeta finalmente llega a Brasil. En marzo de 2027, la ciudad más grande de Brasil abrirá un nuevo capítulo del evento de juegos de pelea más conocido del mundo. São Paulo recibirá a jugadores, fanáticos y amantes de los videojuegos de pelea de todo el mundo para celebrar lo que hace tan especial a la comunidad (FGC).

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¿Cuáles son los torneos oficiales que tendrá EVO Brasil 2027?

Evo Brasil 2027 contará con ocho torneos oficiales, experiencias en los stands de editores y desarrolladores de videojuegos, callejón de artistas, torneos de cosplays, torneos BYOC, la icónica sala de arcade que la organización ha llevado a Francia en él 2026, la experiencia de las Finales se llevará a cabo en una arena dentro del Expo Center Norte y muchas actividades más. Los juegos oficiales que formarán parte de los torneos de EVO Brasil 2027 son: Avatar Legends: The Fighting Game, Fatal Fury: City of the Wolves, Guilty Gear -Strive- , The King of Fighters XV, Marvel Tokon Fighting Souls, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 y Tekken 8.

Para inscribirse en los torneos, es necesario comprar primero el Pase de 3 días —el cual incluye la entrada general a las tres jornadas y es obligatorio para competir—, añadir la inscripción de cada juego que se desee jugar por un valor individual de R$ 5, conectar la cuenta de start.gg durante el proceso de pago y realizar el pago mediante Pix o tarjeta, tras lo cual se completa la inscripción en start.gg. Cabe destacar que los menores de edad que compitan en Mortal Kombat 1 deberán presentar un formulario firmado por su tutor legal antes de retirar su credencial para participar.

¿Cuándo es EVO Brasil 2027?

El primer EVO Brasil se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo de 2027 en el recinto Expo Center Norte, ubicado en São Paulo, en un horario de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. Los pases de acceso se distribuyen en tres lotes diferentes de venta. Cada etapa se abre cuando el anterior se agota por completo o al llegar la fecha límite estipulada, lo que ocurra primero.

¿Cuál será la premiación de EVO Brasil 2027?

EVO Brasil 2027 contará con una bolsa de premios total mínima garantizada de R$ 1,000,000 (aproximadamente $188,000 USD). Este pozo acumulado será distribuido entre los competidores que queden en los Top de cada uno de los torneos oficiales de EVO Brasil 2027. Sin embargo, por el momento la organización no ha especificado como se distribuirán.

¿Cuáles son los precios para asistir a EVO Brasil 2027?

Los precios de las entradas varían según la fase de venta (Preventa, Fase Regular y Fase Final) y el tipo de pase (Pase de 1 día, Pase de 3 días o la tarifa de inscripción por juego). A continuación, les contaremos cuánto vale cada una de las etapas de inscripción para EVO Brasil 2026. Cabe resaltar, la organización de EVO Brasil contempla políticas especiales como la media entrada para quienes cumplan con los requisitos de la ley brasileña presentando su documentación en el acceso y la entrada solidaria entregando 1 kg de alimento no perecedero por ticket. Más información sobre estos beneficios la encuentran en el siguiente enlace.

Early Bird o primera fase (27/10 – 28/12)

Real Brasileño (BRL) JPG Peso Colombiano (COP) Peso Mexicano (MXN) Peso Argentino (ARS) Dólar Estadounidense (USD) Pase de 1 día (Entera) R$ 180,00 $105,480 $630 $51,840 $33.66 Pase de 3 días (Entera) R$ 490,00 $287,140 $1,715 $141,120 $91.63

Fase Regular (29/12 – 12/02)

Real Brasileño (BRL) JPG Peso Colombiano (COP) Peso Mexicano (MXN) Peso Argentino (ARS) Dólar Estadounidense (USD) Pase de 1 día R$ 210,00 $123,060 $735 $60,480 $39.27 Pase de 3 días R$ 580,00 $339,880 $2,030 $167,040 $108.46

Fase Final de inscripciones a EVO Brasil 2027 (13/02 – 05/03)

Producto Real Brasileño (BRL) JPG Peso Colombiano (COP) Peso Mexicano (MXN) Peso Argentino (ARS) Dólar Estadounidense (USD) Pase de 1 día R$ 250,00 $146,500 $875 $72,000 $46.75 Pase de 3 días R$ 690,00 $404,340 $2,415 $198,720 $129.03

Inscripciones individuales a EVO Brasil 2027

Producto Real Brasileño (BRL) JPG Peso Colombiano (COP) Peso Mexicano (MXN) Peso Argentino (ARS) Dólar Estadounidense (USD) Inscripción en torneos (por juego) R$ 50,00 $29,300 $175 $14,400 $9.35

Fuente: EVO