EVO Francia 2025: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury y más

El primer Evolution Tournament Series de Europa ha llegado a su final y cómo es costumbre en GamerFocus, les tenemos todos los resultados dleos Top 8 de cada uno de los torneos oficiales de EVO Francia 2025. En esta primera entrega, la participación ha sido masiva, con Street Fighter 6 liderando con más de 1.600 inscritos y Tekken 8 siguiéndole de cerca con más de 1.150 jugadores.
El evento no solo es una competencia independiente, sino que forma parte de múltiples circuitos globales, siendo un evento Premier para el Capcom Pro Tour (SF6), un Master+ para el Tekken World Tour (Tekken 8) y una clasificatoria para el SNK World Championship (Fatal Fury: City of the Wolves). Este torneo contó con la participación de 1UP|MadoKula —el actual campeón de la región norte de Latinoamérica— de Colombia, el cual con su Hokutomaru logró llegar al puesto 13 del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves. Sin más que agregar es momento de conocer los resultados del EVO Francia 2025.
Resultados del torneo (Top 8) de Street Fighter 6 (SF6) en EVO Francia 2025
1. Reject|Leshar (Ed, Terry, Elena)
2. 2G|Blaz (Ryu, Ken, Sagat)
3. Saishunkan|Kobayan (Zangief)
4. Aegis|Mister Crimson (Dhalsim)
5. Reject|Tokido (JP, Ken)
5. DualKevin (Rashid)
7. CR|Dogura (Elena, M. Bison)
7. G8S|Kawano (Akuma)
Resultados del torneo (Top 8) de Tekken 8 en EVO Francia 2025
1. TM|Arslan Ash (Nina, Anna)
2. VIT|JeonDDing (Eddy, Nina)
3. Mirage|Fergus (Asuka)
4. VIT|KingReyJr (Asuka)
5. Kaneandtrench (Yoshimitsu)
5. DRX|LowHigh (Bryan)
7. Z10|Qudans (Heihachi)
7. FOX|Sin (Yoshimitsu)
Resultados del torneo (Top 8) de Guilty Gear -STRIVE- en EVO Francia 2025
1. ONi|TigerPop (A.B.A, Happy Chaos)
2. VICE|PataChu (Sin, Elphelt)
3. FREE|Andross11 (Potemkin)
4. FLY|NitroNY (Leo, Chipp)
5. BMS|Verix (Nagoriyuki)
5. IMM|Summit (Chipp, A.B.A)
7. Lagless|Gobou (Asuka, Goldlewis)
7. VICE|Daseinologist (Happy Chaos)
¿Cuáles son los resultados del Top 8 del torneo de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO Francia 2025?
1. FREE|Usagi (Grimnir, Lowain)
2. Pixi (Lowain)
3. mCon|Space (Beatrix, Cagliostro)
4. GS|Gamera (Beatrix, Djeeta, Anila)
5. Skyll (Soriz)
5. Lagless|Shio (Lowain)
7. mirri (Eustace)
7. Wreck-It Mundo (Vaseraga)
Resultados del torneo (Top 8) de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Francia 2025
1. Xiaohai (Hotaru)
2. Falcons|Kindevu (Kain)
3. Falcons|AbuOmar (Dong Hwan)
4. K-Top (Kain)
5. MDJS-E|FReZZer (Hokutomaru)
5. Falcons|Mok (Hokutomaru)
7. Falcons|Shadow X (Rock)
7. VIT|CientifiKOF (Kain)
Resultados del torneo (Top 8) de Dragon Ball FigtherZ en EVO Francia 2025
1. BMS|Hikari (Blue Gogeta, Vegito, Android 17)
2. Gropis (Super Baby 2, Cell, Frieza)
3. IZI|Wade (Super Baby 2, Kefla, Trunks)
4. OBAssassin (Teen Gohan, Hit, Trunks)
5. DM|LeviShoto (Blue Vegeta, Lab Coat 21, Android 17)
5. Noka (Goku Black, Beerus, Adult Gohan)
7. Miami (Jiren, Majin Buu, Janemba)
7. Solary|Kasuga (Kefla, Lab Coat 21, Android 18)
Resultados del torneo (Top 8) de Hunter x Hunter: Nen Impact en EVO Francia 2025
1. Shinanochan (Uvogin, Morel, Chrollo)
2. ROW1 (Uvogin, Morel, Chrollo)
3. Pbl (Morel, Uvogin, Chrollo)
4. BRZ (Uvogin, Leorio, Killua)
5. 14K|SonDula (Uvogin, Chrollo, Leorio)
5. Slauw (Uvogin, Chrollo, Leorio)
7. Dylnyan (Killua, Kite, Leorio)
7. Neskred (Razor, Morel, Leorio)
1. Wawa (Yasuo, Ekko)
2. Supernoon (Darius, Ekko)
3. LG|SonicFox (Warwick, Ekko)
4. K7 Showoff (Yasuo, Darius)
5. MysticSmash (Jinx, Illaoi)
5. BMS|Hikari (Yasuo, Illaoi)
7. TSM|Leffen (Teemo, Yasuo)
7. Senshii (Ekko, Illaoi)
