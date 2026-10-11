EVO Francia 2026: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury, 2XKO y más

El EVO Francia regresa por segundo año consecutivo a la ciudad de Niza en este 2026 reuniendo a la élite de los juegos de pelea en el continente europeo. Con puntos decisivos y pases directos para los principales circuitos competitivos —como la última Premier de Street Fighter 6 en el Capcom Pro Tour, Master+ en el Tekken World Tour, Platinum en el Arc World Tour, clasificatoria del SNK World Championship y evento Five Star en Granblue Fantasy Versus: Rising—, la tensión y el nivel de competencia se mantuvieron al máximo durante todo el fin de semana.
- Resultados del torneo (Top 8) de Street Fighter 6 (SF6) en EVO France 2026
- Resultados del torneo (Top 8) de Tekken 8 en EVO France 2026
- Resultados del torneo (Top 8) de Marvel Tokon: Fighting Souls en EVO France 2026
- Resultados del torneo de 2XKO en EVO France 2026
- Resultados del torneo de Avatar Legends en EVO France 2026
- Resultados del torneo de Guilty Gear -STRIVE- en EVO France 2026
- Resultados del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO France 2026
- Resultados del torneo de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO France 2026
- Más noticias sobre videojuegos
A continuación, les presentamos los resultados y las posiciones finales de los torneos oficiales disputados en EVO Francia 2026. Los resultados se irán actualizando a medida que sucedan.
Resultados del torneo (Top 8) de Street Fighter 6 (SF6) en EVO France 2026
Llave de ganadores:
- CR|Tachikawa (C. Viper) vs. Punk (Cammy)
- CR|DualKevin (Rashid) vs. Mouz|Problem X (Alex)
Llave de perdedores:
- Saishunkan|Kobayan (Zangief) vs. CR|Dogura (Elena)
- Lexx (Guile) vs. Reject|Hinao (Sagat, Luke)
Resultados del torneo (Top 8) de Tekken 8 en EVO France 2026
1. VIT|JeonDDing (Eddy)
2. KRX|LowHigh (Bryan)
3. DNS|Ulsan (Dragunov, Bob)
4. ORC|Dawood Sikandar (Alisa, Kuma)
5. Varrel|Rangchu (Fahkumram)
5. Falcons|Farzeen (Victor, Lidia)
7. TM|Hafiz Tanveer (Claudio, Nina)
7. Falcons|Numan Ch (Steve)
Resultados del torneo (Top 8) de Marvel Tokon: Fighting Souls en EVO France 2026
1. PAR|Zando (Magik, Storm, Green Goblin, Blade)
2. YMST P4U (Blade, Spider-Man, Magneto, Hulk)
3. Slash (Deadpool, Magneto, Spider-Man, Carnage)
4. SR|Inzem (Spider-Man, Storm, Magneto, Green Goblin)
5. FLY|NitroNY (Magik, Black Panther, Magneto, Blade)
5. Aixy (Magik, Black Panther, Spider-Man, Blade | Others)
7. K7 Showoff (Magneto, Green Goblin, Dr. Doom, Blade)
7. ONi|Yosep (Peni Parker, Spider-Man, Green Goblin, Loki)
Resultados del torneo de 2XKO en EVO France 2026
1. ONi|Bleed (Ekko, Illaoi)
2. M80|Hikari (Akali, Ahri)
3. SonicFox (Senna) & SR|Inzem (Teemo, Jinx)
4. EG|Supernoon (Akali, Ekko)
5. BMS|Kayne (Warwick, Jinx)
5. Noka (Thresh, Ekko)
7. Wade (Akali, Ekko)
7. Globo (Teemo, Yasuo)
Resultados del torneo de Avatar Legends en EVO France 2026
1. EDEN|Pepe Uehara (Toph)
2. Raymond Buller (Korra)
3. Zane (Zaheer)
4. ASG|ScytheLDN (Katara)
5. LS99|Dai (Katara, Zaheer)
5. RDE|Dawn (Azula)
7. K7 Showoff (Zaheer, Zuko)
7. SFGC|Datrex (Ozai)
Resultados del torneo de Guilty Gear -STRIVE- en EVO France 2026
1. FLY|NitroNY (Leo)
2. BMS|Verix (Nagoriyuki)
3. EDEN|Andross11 (Potemkin)
4. PAR|Daru (I-No)
5. YK|Resil (Bedman?)
5. YK|LasagnaSlayer (Venom, Goldlewis)
7. Zeta|Tyurara (Sin, Ky)
7. E36|Jiro (Anji)
Resultados del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO France 2026
1. DFM|Go1 (Marco, Mr. Karate, Kenshiro)
2. VP|Mi2ha4 (Rock)
3. Falcons|Xiaohai (Mr. Karate)
4. WBG|NaiWang (Krauser)
5. VIT|H-Dope (Mr. Big)
5. Falcons|Kindevu (Kim Kaphwan)
7. VIT|Fenrich (Mr. Karate)
7. Falcons|AbuOmar (Dong Hwan, Kim Kaphwan)
Resultados del torneo de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO France 2026
1. WIP|ZanDori (Cagliostro)
2. Kanme|Monarch (Metera)
3. Socky (Lowain, Charlotta, Seox)
4. Jessekumiko (Lancelot)
5. Space (Beatrix, Cagliostro)
5. OG|KTP (Versusia)
7. CLDR|Sukinoe (Versusia)
7. Skyll (Soriz)
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