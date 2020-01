Evo Japan 2020: este es el premio «simbólico» que tendrá Smash

La comunidad de juegos de pelea se prepara para ver –o asistir–este fin de semana a Evo Japan. Este es un torneo que llama mucho la atención del público en Occidente, ya que existe mucho talento oculto en las salas de arcade del país del sol naciente. Sin embargo, uno de los premios, más precisamente el de Super Smash Bros. Ultimate, a captado la atención de la comunidad alrededor del mundo.

La organización del torneo ha revelado, que el ganador del torneo de Smash se ganará un control pro de Nintendo Switch. Menos mal, el control que se llevará a casa el campeón no es uno común. Este es una edición especial, que viene con una Smash Ball dorada estampada en zona frontal del periférico.

Este control es exclusivo de eventos de Nintendo, así que es difícil saber su precio.

Esta noticia, no ha sido bien recibida por la comunidad. Sin embargo, hay que aclarar que el torneo de Super Smash Bros. Ultimate –el cual es el que más participantes tiene en el evento– es el único título de Nintendo este año y esta compañía no suele apoyar a las competencias con premios en dinero. Por el momento, no hay un comunicado oficial por parte de la organización que aclare la razón del premio del torneo de Smash.

Esta es la cantidad de personas de cada uno de los torneo de Evo Japan 2020

Super Smash Bros. Ultimate — 2,987

— 2,987 Street Fighter 5: Champion Edition — 1,462 (2019: 1,024)

— 1,462 (2019: 1,024) Tekken 7 — 960 (2019: 512)

— 960 (2019: 512) BlazBlue: Cross Tag Battle — 554 (2019: 224)

— 554 (2019: 224) Samurai Shodown — 532

— 532 Soul Calibur 6 — 507 (2019: 288)

Los campeones de los otros torneos, sí se llevarán a casa una cuantiosa cantidad de dinero. Así que para Street Fighter 5: Champion Edition y Tekken 7 el premio será de ¥ 1.000.000 al primer puesto y del segundo al séptimo lugar ¥ 400. BlazBlue: Cross Tag Battle, Samurai Shodown y Soul Calibur 6 podrán tener un premio de máximo ¥ 500.

Evo Japan 2020 se llevará a cabo del 24 al 26 de enero en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba Japón.

Vía: Eventhubs

Fuente: Evo Japan