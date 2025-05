EVO Japan 2025: todos los resultados de los torneos

1. Falcons|E.T. (Clark, Heidern, Isla | Sylvie, Heidern, Isla | Others)

2. Falcons|Mok (Shun’ei, Isla, Kukri)

3. KOR|Lacid (Meitenkun, Shermie, Ash)

4. Sanwa|M’ (Yashiro, Benimaru, Sylvie | Kula, Benimaru, Isla | Others)

5. Syounen (Yashiro, Benimaru, Isla)

5. Morimocchi (Hinako, Nakoruru, Sylvie | Kula, Athena, Whip | Others)

7. Reject|Score (Orochi Yashiro, Chizuru, Heidern)

7. YG|Mudamuda2th (Clark, Benimaru, Shermie)