EVO Japan 2026: todos los resultados de los Top 8 de los torneos

EVO Japan 2026 se desarrollo del 1 al 3 de mayo, consolidándose una vez más como el epicentro de la escena competitiva del continente asiático. Con una asistencia masiva y cifras de inscripción que han roto récords históricos. Adicionalmente, algunos de los torneos de EVO Japan 2026 cuentan como paradas oficiales del Capcom Pro Tour, el Tekken World Tour y el SNK World Championship 2026.

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Entre los torneos más importantes de EVO Japan 2026 se encuentra Street Fighter 6, el título de Capcom que hizo historia al registrar casi 7,700 participantes. Los dos mejores jugadores asegurarán su plaza para la Esports World Cup, además de ser un evento Premier para el Capcom Pro Tour. Por otro lado, el torneo de Tekken 8 con más de 880 inscritos es un evento de categoría Master+ para el TWT donde Los cuatro mejores clasificarán a la Esports World Cup. Adicionalmente, Fatal Fury: City of the Wolves debutó con más de 430 competidores, de los cuales los mejores cuatro obtienen su pase a la EWC 2026. Finalmente, 2XKO —el juego de pelea de Riot Games— fue el título con la bolsa de premios más grande del evento, alcanzando un total de $87.000 dólares.

Esta nota se actualizará con los resultados del día final de EVO Japan 2026 a medida que se van desarrollando las finales.

Resultados del Top 8 del torneo de Street Fighter 6 en EVO Japan 2026

Top 8 (En curso) Llave de ganadores: TPBE|Hope (A.K.I.) vs. Zeta|Yamaguchi (Mai) Naooonn (Akuma) vs. Zeta|Higuchi (Guile)

Llave de perdedores: SR|NuckleDu (Mai, Guile) vs. FLY|Punk (Cammy) iXA|Taketake-piano (JP) vs. CR|Shuto (Ryu)



Resultados torneo de Tekken 8 en EVO Japan 2026

Llave de ganadores: iKARi (Kazuya)

Llave de perdedores: TM|Hafiz Tanveer (Claudio, Nina) vs. DRX|Knee (Bryan)

4. AK (Shaheen)

5. Falcons|Atif (Bryan, Law)

5. DNS|Ulsan (Dragunov, Azucena, Lars)

7. QAD|TheJon (King)

7. S8Ul|Tetsu (Lidia)

Resultados torneo de The King of Fighters XV en EVO Japan 2026

1. Sanwa|M’ (Yashiro, Benimaru, Isla | Others)

2. Lacid (Meitenkun, Shermie, Ash)

3. TEC|TheGio (Blue Mary, Yuri, Isla)

4. WBG|Pineapple (Omega Rugal, Ángel, Goenitz)

5. Pangma (Kula, Dolores, Sylvie | Kyo, Dolores, Sylvie)

5. AMTRS|Score (Orochi Yashiro, Chizuru, Heidern | Billy, Chizuru, Heidern)

7. Comitê|PiterErn (Isla, Duo Lon, Dolores)

7. WBG|XingChen (Athena, Benimaru, Isla)

Resultados del Top 8 de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Japan 2026

1. Falcons|Xiaohai (Billy)

2. Reject|Laggia (Gato)

3. T1|ZJZ (Preecha)

4. WBG|Poongko (Gato)

5. VP|Mi2ha4 (Rock)

5. ONIC|NYChrisG (Hokutomaru)

7. Saishunkan|Nemo (Mr. Big)

7. VIT|CientifiKOF (Gato)

Resultados torneo de Guilty Gear Strive en EVO Japan 2026

1. Zeta|Tyurara (Sin, Ky)

2. PAR|Daru (I-No)

3. Komekome (Asuka)

4. Miken Banchou (Bedman?)

5. Doram (Unika, Ramlethal)

5. T Y (Giovanna)

7. GIG|Tsuchiya (Millia)

7. PHT|Abbysairaf (Potemkin, Sin)

Resultados del Top 8 de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO Japan 2025

1. Kasausagi (Ferry)

2. ZangiefDream (Cagliostro, Vikala)

3. Shou-san (Zeta)

4. GS|Gamera (Ilsa, Meg)

5. Revo|Jing (Katalina, Lowain)

5. Hinoki no Bou (Nier, Sandalphon)

7. Lagless|Shio (Lowain, EX Gran)

7. Miraiasu (Seox, Eustace)

Resultados del Top 8 de 2XKO en EVO Japan 2026

1. M80|Hikari (Akali, Ahri)

2. EG|Supernoon (Teemo, Ekko)

3. M8|Wawa (Caitlyn, Vi)

4. ONi|Bleed (Ekko, Illaoi)

5. TSM|Leffen (Teemo, Akali)

5. DFM|Ikoan (Yasuo, Ekko)

7. Kayne (Warwick, Jinx)

7. DRX|Poka (Akali, Ahri)

Resultados del Top 8 de Vampire Savior en EVO Japan 2026

1. Kaji (Lilith)

2. Nakanishi (Bishamon)

3. Kosyo (B.B. Hood, J. Talbain)

4. Komemaru (Lord Raptor)

5. Bow (Rikuo)

5. Big House Jedah (Jedah)

7. Iseamo (Sasquatch)

7. Ninoude (Q-Bee)

Resultados del Top 8 de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage en EVO Japan 2026

1. MGG|Virgo (Jean)

2. Yatsuki (Jacky)

3. Maido (Pai)

4. Vita (Aoi)

5. Yasokami (Lei-Fei)

5. Tonchan (Jacky, Jeffry, Akira)

7. Hydrix|Akani Shiwapo (El Blaze, Pai)

7. MGG|ChinpanJ (Jacky)

Resultados del Top 8 de Melty Blood: Type Lumina en EVO Japan 2026

1. Yutta (Mario, Hisui)

2. Sobasoba|Moai (Michael, Mario)

3. Teal (Akiha)

4. PAR|ScrawtVermillion (Kouma)

5. MaidLoveSyouki (Hisui)

5. Kazu (Dead Apostle Noel)

7. Tazu (Hisui & Kohaku)

7. Taka (Aoko)

Resultados del Top 8 de Under Night In-Birth 2 [Sys:celes] en EVO Japan 2026

1. Oushuu-Hittou (Seth)

2. Chobi (Ogre, Kuon)

3. LAGr|Mawaru (Hilda)

4. Senaru (Eltnum)

5. VH|Kaji (Londrekia)

5. FVO|Miyagi Muteki (Izumi)

7. Fest|Libekichi (Mika)

7. Mobu Murabito (Merkava)

Resultados del Top 8 de Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei: Kengō Retsuden en EVO Japan 2026

1. M80|Hikari (Akali, Ahri)

2. EG|Supernoon (Teemo, Ekko)

3. M8|Wawa (Caitlyn, Vi)

1. K.I (Juda, Rei, Toki, Mamiya)

2. Yuttori (Toki, Raoh)

3. KG (Toki, Raoh)

4. Matayoshi (Raoh)

5. Osada (Toki)

5. Sankagin (Kenshiro)

7. Soddo (Juda)

7. Mint Blancmanche (Mamiya)

Fuente: EVO