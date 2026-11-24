A finales de octubre conocimos la fecha oficial del primer EVO de Sur América. Ahora, la organización del Evolution Championship Series ha confirmado, durante una transmisión especial conducida por Hameko y Kaho Shibuya, la fecha de inicio y los torneos oficiales que veremos en EVO Japan 2027.

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¿Cuándo es EVO Japan 2027?​

Si se preguntan, cuándo inicia EVO Japan 2027, les contamos que el evento se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo de 2027, en Tokio. Durante estos tres días la acción de los torneos de juegos de pelea se llevará acabo en el centro de exposiciones Tokyo Big Sight, más presisamente en los pabellones East Hall 4-6. Las inscripciones y la venta de entradas iniciarán el 4 de diciembre de 2026.

¿Cuáles los torneos oficiales de EVO Japan 2027?​

La edición del 2027 contará con siete torneos oficiales. Además de experiencias en los stands de editores y desarrollador es. Los juegos oficiales que formarán parte de los torneos de EVO Japan 2027 son: Fatal Fury: City of the Wolves, Guilty Gear -Strive- , Marvel Tokon Fighting Souls, Virtua Fighter V R.E.V.O. World Stage , Street Fighter 6, Granblue Fantasy Versus: Rising y Tekken 8.

¿Qué otros anuncios hubo durante la transmisión especial?

Durante la transmisión especial, el veterano animador y director Masami Obari —quien celebra 40 años de carrera y es famoso por su estrecha colaboración con SNK— compartió su entusiasmo por ser el artista invitado de la próxima edición de EVO Museum, una exposición que esta vez rendirá homenaje a los villanos de los juegos de pelea y donde expresó su deseo personal de dirigir algún día un nuevo largometraje animado o serie de Fatal Fury. Asimismo, otro anuncio destacado de la jornada fue el regreso del popular Concurso de Cosplay con Kaho Shibuya como presentadora y la participación como jueza de Yukiswitch, campeona de la edición 2026, quien adelantó su interés en volver a lucir atuendos inspirados en personajes clásicos de SNK como Athena.

Fuente: EVO