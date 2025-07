EVO Showcase 2025: cronograma, paneles y hora de la pelea: Betty vs Justin Wong

Ya sabemos los horarios y llaves de los 16 torneos del EVO de Las Vegas del 2025. Este es el torneo más prestigioso del género de juegos de pelea y como es costumbre, este año promete tres días de pura adrenalina. Este año EVO 2025 se lleva a cabo del 1 al 3 de agosto y el primer día —además de iniciar los torneos— la organización ejecuta el EVO Show Case 2025. Este es un escenario dedicado —en el primer día del evento— a reunir una serie de contenido para la comunidad.

¿Dónde ver y cuál es el cronograma del EVO Showcase 2025 y la pelea Betty vs Justin Wong en Street Fighter 6?

Adicionalmente, durante el último día del EVO 2025 habrá anuncios de Invencible Vs, Guilty Gear -STRIVE-, Fatal Fury: City of the Wolves, VF, Tekken 8, SF6 y más.

Para calentar motores, el EVO Showcase 2025 nos dará un adelanto exclusivo del futuro de los juegos de pelea, con paneles, anuncios y demostraciones. Adicionalmente, la pelea de Betty vs Justin Wong o el evento principal del EVO Showcase 2025 será a las 11:00 PM hora de Colombia / México, 1:00 AM Argentina, 12:00 AM Chile y 6:00 AM en España. Aquí te dejamos el horario detallado para que no te pierdas nada, adaptado a tu zona horaria:

EVO Showcase 2025 – viernes 1 de agosto

Las Vegas (UTC-7) Evento Colombia / México Argentina Chile España 10:00 a.m. Pre-Show 12:00 p.m. 2:00 p.m. 1:00 p.m. 7:00 p.m. 11:00 a.m. Panel de artistas Shinkiro and JBSTVLE 1:00 p.m. 3:00 p.m. 2:00 p.m. 8:00 p.m. 12:00 p.m. Panel Virtua Fighter 2:00 p.m. 4:00 p.m. 3:00 p.m. 9:00 p.m. 12:00 p.m. Panel de Mortal Kombat: Legacy Kollection 2:00 p.m. 4:00 p.m. 3:00 p.m. 9:00 p.m. 1:00 p.m. Panel de Rivals of Aether II 3:00 p.m. 5:00 p.m. 4:00 p.m. 10:00 p.m. 1:00 p.m. EVO Gameshow con JMCROFTS 3:00 p.m. 5:00 p.m. 4:00 p.m. 10:00 p.m. 2:00 p.m. Panel de Cygames 4:00 p.m. 6:00 p.m. 5:00 p.m. 11:00 p.m. 3:00 p.m. Seth Killian entrevista a Arslan Ash 5:00 p.m. 7:00 p.m. 6:00 p.m. 12:00 a.m. 4:00 p.m. Panel de SNK 6:00 p.m. 8:00 p.m. 7:00 p.m. 1:00 a.m. 5:00 p.m. Panel de Invincible VS 7:00 p.m. 9:00 p.m. 8:00 p.m. 2:00 a.m. 6:00 p.m. Cannon Awards 2025 8:00 p.m. 10:00 p.m. 9:00 p.m. 3:00 a.m. 7:00 p.m. Panel y finales de Hunter x Hunter NenImpact 9:00 p.m. 11:00 p.m. 10:00 p.m. 4:00 a.m. 8:00 p.m. Panel de Marvel Tōkon: Fighting Souls 10:00 p.m. 12:00 a.m. 11:00 p.m. 5:00 a.m. 9:00 p.m. OG Hunt: Betty vs Justin Wong 11:00 p.m. 1:00 a.m. 12:00 a.m. 6:00 a.m.

Fuente: EVO