EWC 2025: equipos, resultados y todo lo necesario para ver el MLBB Women’s Invitational 2025

El MLBB Women’s Invitational 2025 (MWI 2025) es básicamente, el campeonato mundial para la escena femenina competitiva de Mobile Legends: Bang Bang. Esta competencia fue anunciada, el 15 de diciembre de 2024 como parte de la alineación de la Esports World Cup 2025. El evento tiene lugar de manera presencial en Riad, Arabia Saudita, específicamente en el Boulevard Riyadh City, SNB Esports Arena, desde el 15 de julio de 2025 hasta el 19 de julio de 2025. Así que, a continuación, les contaremos todos los resultados del torneo y cómo ver las finales del MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC 2025.

¿Cómo se desarrolla el MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC?

El formato del MLBB Women’s Invitational 2025 se divide en dos fases principales: una fase de grupos y unos playoffs. Durante la fase de grupos, los equipos compiten en un formato de todos contra todos (Single Round Robin), donde cada equipo se enfrenta a los demás de su grupo una vez. Posteriormente, los equipos clasificados avanzaron a los playoffs, que se desarrollan bajo un sistema de eliminación simple.

Resultados MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC

El MWI 2025 se estructura con una Fase de Grupos en formato de Todos contra todos a una sola ronda y unos Playoffs de Eliminación Simple. Hasta el 17 de julio de 2025, se han registrado los siguientes resultados en el Grupo A: Team Vitality superó a Twisted Minds Orchid (2-0) y a Falcons Vega MENA (2-0). Por su parte, Falcons Vega MENA derrotó a Waow GG Esports (2-0). En la llave de perdedores, Twisted Minds Orchid venció a Waow GG Esports (2-1) y a Falcons Vega MENA (2-0).

¿Dónde y cuándo ver las finales del MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC?

Las partidas del MLBB Women’s Invitational 2025 se transmiten a través de los canales oficiales del torneo en YouTube. Los espectadores pueden esperar en el cuarto día la segunda ronda del Knockout Stage, el día 17 de junio a las 3:00 AM hora de Colombia, 2:00 AM México y 10:00 AM España.

En el cuarto día, veremos los enfrentamientos entre Gaimin Gladiators Vs. Terror Queens y Team Liquid Vs. Team Vitality. Los quipos ganadores pasarán a la gran final y los perdedores tendrán que jugar una llave para definir la tercera posición.

Esta nota se actualizará con los resultados y videos de las finales de MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC.

Equipos participantes en MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC

Un total de 16 equipos compiten en el MWI 2025, representando a diversas regiones. Entre los participantes se encuentran:

Team Vitality (Indonesia)

(Indonesia) ONIC Pertiwi (Indonesia)

(Indonesia) Natus Vincere PH (Filipinas)

(Filipinas) Team Liquid (Filipinas)

(Filipinas) Natus Vincere MY (Malasia)

(Malasia) CFU Serendipity (Camboya)

(Camboya) Falcons Vega MENA (Egipto)

(Egipto) DreamMax Girls (Brasil)

(Brasil) Rising Rage (CIS)

(CIS) WAOW GG Esports (Mongolia)

(Mongolia) Virtus.pro FE (Vietnam)

(Vietnam) FUT Esports (Turquía)

(Turquía) Gaimin Gladiators (América del Norte)

(América del Norte) Twisted Minds Orchid (MENA)

(MENA) Tidal Legends Gaming (China)

(China) Terror Queens (Myanmar)

¿Cuál es la bolsa de premios de MLBB Women’s Invitational 2025 en EWC?

La bolsa de premios total para el MLBB Women’s Invitational 2025 asciende a $500,000 USD, distribuidos de la siguiente manera:

1er Lugar: $150.000 USD

$150.000 USD 2do Lugar: $90.000 USD

$90.000 USD 3er Lugar: $50.000 USD

$50.000 USD 4to Lugar: $30.000 USD

$30.000 USD 5to al 8vo Lugar: $20.000 USD cada uno

$20.000 USD cada uno 9no al 12vo Lugar: $15.000 USD cada uno

$15.000 USD cada uno 13vo al 16vo Lugar: $10.000 USD cada uno

