EWC 2025: Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de Free Fire en la Esports World Cup

Igual que en nuestras notas anteriores sobre la Esports World Cup 2025 de Riad, Arabia Saudita, empezamos dejando nuestro rechazo contra la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos, impidiendo la presencia de símbolos LGBTI, restringiendo el vestuario de las participantes femeninas y contra su terrible récord de derechos humanos contra mujeres y personas ‘queer’. Vamos a hablar de la fecha de inicio, hora de las partidas, resultados y cómo ver en vivo el torneo de Free Fire en la EWC 2025, pero eso permanece en nuestra mente.

Fase de grupos

La fase de grupos o ‘Fase Knockput’ del torneo se llevará a cabo el miércoles 16 al viernes 18 de julio de 2025. Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de Free Fire en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Miércoles 16 (día 1)

Grupo A contra Grupo B – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Jueves 17 (día 2)

Grupo B contra Grupo C – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Viernes 18 (día 3)

Grupo A contra Grupo C – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Fase de puntos

La fase de grupos o ‘Point Rusch’ del torneo se llevará a cabo el sábado 19 de julio de 2025. Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de Free Fire en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Point Rush – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Finales

Las finales (10 partidas) del torneo se llevarán a cabo el domingo 20 de julio de 2025. Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de Free Fire en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Finales – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Pueden conocer más sobre la EWC 2025 siguiendo este enlace.