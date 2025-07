EWC 2025: Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de Honor of Kings en la Esports World Cup

Aprovechamos nuestro cubrimiento de la Esports World Cup 2025 en Riad, Arabia Saudita, para dejar sentado nuestro rechazo contra la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos impidiendo la presencia de símbolos LGBTI y restringe el vestuario de las participantes femeninas. Con eso claro, vamos a hablar del torneo Kings World Cup de Honor of Kings que se lleva a cabo como parte de la EWC 2025, su fecha de inicio, hora de las partidas y cómo verlas en vivo.

Fase de grupos

La fase de grupos del torneo de HoK se llevará a cabo entre el martes 15 y el sábado 19 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de Honor of Kings en EWC 2025, en el canal de YouTube oficial del evento y en español de Latinoamérica en el canal oficial del juego para nuestra región.

Martes 15 (día 1)*

Blacklist International contra PAWS Gaming – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

GEN.G contra Boom Esports – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Team Vitality contra Dominator Esports – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Loops Esports contra Alpha7 Esports – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

*La lista de partidas del calendario oficial de EWC contradice la del canal oficial del juego. Al momento de hacer esta nota no estamos seguros de cuál es la correcta.

Miércoles 16 (día 2)

Twisted Minds contra Nova Esports – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Kagendra contra Black Shew Esport – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Alpha Gaming contra A.C.T. Esports Club – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

OG contra Nongshim Redforce – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Jueves 17 (día 3)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Por definir – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Por definir – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Viernes 18 (día 4)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Por definir – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Por definir – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Sábado 19 (día 5)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Por definir – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Por definir – 10:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (México), 5:00 p.m. (España)

Playoffs (cuartos y semifinales)

La fase de cuartos de final y semifinal del torneo de Esports de Honor of Kings ‘Kings World Cup’ en la EWC 2025 se llevará a cabo entre el miércoles 23 y el viernes 26 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de Honor of Kings en EWC 2025, en el canal de YouTube oficial del evento y en español de Latinoamérica en el canal oficial del juego para nuestra región.

Cuartos de final – Miércoles 23 (día 6)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 7:30 a.m. (Colombia), 6:30 a.m. (México), 2:30 p.m. (España)

Cuartos de final – Jueves 24 (día 7)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 7:30 a.m. (Colombia), 6:30 a.m. (México), 2:30 p.m. (España)

Semifinales – Viernes 25 (día 8)

Por definir – 4:00 a.m. (Colombia), 3:00 a.m. (México), 11:00 a.m. (España)

Por definir – 7:30 a.m. (Colombia), 6:30 a.m. (México), 2:30 p.m. (España)

Finales

La batalla por el tercer puesto y la gran final de la ‘Kings World Cup’ de Honor of Kings en la Esports World Cup EWC 2025 se llevará a cabo el sábado 26 de julio de 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial de Honor of Kings en EWC 2025, en el canal de YouTube oficial del evento y en español de Latinoamérica en el canal oficial del juego para nuestra región.

Sábado 26 (día 9)

Tercer puesto – 3:00 a.m. (Colombia), 2:00 a.m. (México), 10:00 a.m. (España)

Gran final – 7:00 a.m. (Colombia), 6:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (España)

