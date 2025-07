EWC 2025: Fecha, hora, resultados y cómo ver las semifinales y finales de Valorant en la Esports World Cup

A pesar de las controversias que causaron que el juego GeoGuessr se retirara de la competencia y el boicot de algunos equipos contra el evento organizado en Arabia Saudita, la «Copa Mundial de Esports» sigue adelante. No somos partidarios de la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos impidiendo la presencia de símbolos LGBTI y restringe el vestuario de las participantes femeninas, pero en aras de mantener informados a nuestros lectores vamos a revelar cómo va el torneo de Valorant en la Esports World Cup o EWC 2025 y cuál es la fecha y hora de las finales y semifinales del juego de disparos de Riot Games.

Cuartos de Final

Los Playoffs de Valorant se celebraron el viernes 11 de julio de 2025 y fueron las siguientes partidas

Sentinels contra Paper Rex – Ganador: Paper Rex (0-2)

– Ganador: Paper Rex (0-2) Karmine Corp contra FNATIC – Ganador: FNATIC (0-2)

Ganador: FNATIC (0-2) NRG contra GEN.G Esports – Ganador: GEN.G Esports (0-2)

Ganador: GEN.G Esports (0-2) BBL Esports contra Team Heretics – Ganador: Team Heretics (0-2)

Semifinales

El sábado 12 de julio de 2025 podremos ver las partidas que definirán a los participantes de la gran final en la transmisión oficial de Valorant en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

FNATIC contra Paper Rex – 4:00 a.m. (hora Colombia), 3:00 a.m. (hora México), 11:00 a.m. (hora España)

GEN.G contra Team Heretics – 7:15 a.m. (hora Colombia), 6:00 a.m. (hora México), 2:00 p.m. (hora España)

Finales

Las partidas por el tercer lugar de la competencia y para definir al campeón de Valorant en la EWC 2025 (Esports World Cup) serán el domingo 13 de julio de 2025. Podremos verlas en la transmisión oficial de Valorant en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

Partida por el tercer lugar – 3:00 a.m. (hora Colombia), 2:00 a.m. (hora México), 10:00 a.m. (hora España)

Gran final – 4:00 a.m. (hora Colombia), 3:00 a.m. (hora México), 11:00 a.m. (hora España)