EWC 2025: Fechas, horas, resultados y cómo ver el torneo de PUBG Mobile en la Esports World Cup

La Esports World Cup 2025 continúa celebrándose en Riad, Arabia Saudita y tenemos que insistir en nuestra protesta contra el terrible récord en derechos humanos del gobierno árabe, la forma en que censura sus eventos impidiendo la presencia de símbolos LGBTI, restringe el vestuario de las participantes femeninas y cómo trata las mujeres como ciudadanas de segunda. Vamos a hablar de la Copa Mundial de PUBG Mobile (PMWC) en la EWC 2025, pero tendremos en mente todos esos problemas mientras discutimos las fechas y horas de las partidas y sus resultados.

Los equipos participantes son los siguientes:

Fase de grupos

La fase de grupos (iniciando con una survival stage el primer día) del torneo se llevará a cabo del viernes 25 al domingo 27 de julio de 2025. Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de la PMWC de PUBG Mobile en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Viernes 25 (día 1)

Grupo A contra Grupo B – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Sábado 26 (día 2)

Grupo A contra Grupo C – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Domingo 27 (día 3)

Grupo B contra Grupo C – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Fase de supervivencia

La fase de supervivencia no tiene aún una fecha definida (posiblemente del martes 29 al miércoles 30) Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de PUBG Mobile en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Fase de supervivencia – Horas por confirmar

Finales

Las finales del torneo se llevarán a cabo el domingo 3 de agosto de 2025. Las partidas se pueden ver en la transmisión oficial de PUBG Mobile en EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del Esports World Cup.

Domingo 3 (día 6)

Final – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Pueden conocer más sobre la EWC 2025 siguiendo este enlace.