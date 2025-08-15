EWC 2025: resultados del torneo de Tekken 8 entre Arslan Ash, Knee, Atif y más

Poco a poco, nos encontramos llegando al final de la Esports World Cup (EWC) 2025 y esta semana en Riad, Arabia Saudita, somos testigos de las finales del torneo de Tekken 8. Esta competencia cuenta con un premio de $1.000.000 de dólares, de los cuales $250.000 serán para el campeón.

¿Cómo se desarrolla el torneo de Tekken 8 en EWC 2025?

En la primera fase de las finales de Tekken 8 en Esports World Cup 2025, los jugadores se dividen en 8 grupos de 4 personas, donde jugarán una llave de doble eliminación dentro de cada grupo. De esta etapa, 2 jugadores de cada grupo avanzan a la segunda fase, donde se enfrentarán una vez más en grupos de 4 personas, y los 2 primeros de cada uno de estos grupos avanzarán a la fase final. Todos los partidos en ambas etapas se juegan en formato al mejor de tres. La fase final es un bracket de eliminación simple con los 8 jugadores restantes, quienes se enfrentarán en un formato al mejor de nueve —el primero en ganar cinco rondas— hasta que un ganador final sea coronado.

¿Resultados preliminares del torneo de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2025?

La primera etapa del torneo ha concluido, y la élite de la escena competitiva —como era de esperarse— ha asegurado su pase a la siguiente ronda. Nombres de peso como DRX|Knee, TM|Arslan Ash y el finalista de EVO Japón, T1|Edge, han demostrado su dominio y se han asegurado su puesto en la siguiente ronda. Sin embargo, el camino a la cima no ha estado exento de tropiezos. Algunos jugadores de renombre, como Yamasa|Nobi y NASR|TekkenMaster, no lograron superar la fase de grupos. Mientras tanto, el campeón defensor DNF|Ulsan está entre los jugadores que se encuentran a la espera de entrar en acción.

Por el momento, estos son los clasificados a la fase final o Top 8 del torneo de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2025: