EWC 2025 Street Fighter 6: resultados y dónde ver las finales del LCQ

La emoción y las peleas de alto nivel en el LCQ del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2025 continua y este fin de semana en Riad, Arabia Saudita, se conocerán a los 10 clasificados a las finales. En esa etapa final, los mejores jugadores del mundo se enfrentarán por una bolsa de premios de $1.000.000 de dólares, de los cuales $250,000 serán para el campeón.

¿Cómo se desarrolla el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2025 hasta llegar a la final?

El sábado conoceremos a los 10 clasificados a las finales del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2025.

Los 38 jugadores que ya se clasificaron han luchado arduamente en eventos previos para llegar a este momento. Entre los competidores confirmados se encuentran jugadores de alto nivel como MenaRD, Punk, Phenom, Tokido, AngryBird, Itabashi Zangief y Shuto, entre muchos otros. Sin embargo, la lista aún no está completa. Ya que, diez jugadores más se unirán a la competencia principal tras superar el Last Chance Qualifier (LCQ), que será el último desafío para jugadores como Mister Crimson, Go1, NuckleDu, Problem X y Xian, que buscarán su lugar en el torneo.

Así se jugarán las finales del Esports World Cup (EWC) 2025, las cuales darán inicio el miércoles 20 de agosto:

Fase 1: Los jugadores se dividirán en 12 grupos de 4 personas. Competirán en un bracket de doble eliminación, donde los dos mejores de cada grupo avanzarán. Todos los partidos de esta fase serán al mejor de cinco (el primero en ganar tres combates).

Los jugadores se dividirán en 12 grupos de 4 personas. Competirán en un bracket de doble eliminación, donde los dos mejores de cada grupo avanzarán. Todos los partidos de esta fase serán al mejor de cinco (el primero en ganar tres combates). Fase 2: Los 24 jugadores que queden se reubicarán en 8 grupos de 3 personas. Jugarán un round robín y solo el ganador de cada grupo avanzará a la fase final. Los enfrentamientos seguirán siendo al mejor de cinco.

Los 24 jugadores que queden se reubicarán en 8 grupos de 3 personas. Jugarán un y solo el ganador de cada grupo avanzará a la fase final. Los enfrentamientos seguirán siendo al mejor de cinco. Gran Final: Los ocho finalistas restantes se enfrentarán en una llave de eliminación simple para definir al campeón. Estos últimos combates serán al mejor de 9 (el primero en ganar 5 peleas) para determinar al ganador del gran premio.

Pueden seguir el top 16 del LCQ del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2025 y ver los días anteriores en el siguiente enlace.

Resultados y clasificados a las finales del torneo (Top 16) del LCQ de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2025

1. Wolves|Hurricane (Cammy)

2. Zeta|Hikaru (A.K.I., Manon)

3. Kinchooru (Terry)

4. DFM|Go1 (Chun-Li, Cammy)

5. CR|Tachikawa (Manon, Ed)

5. Matsu56 (Kimberly)

7. Riddles (Terry)

7. Riddle|Jr. (Zangief)

9. Falcons|DCQ (M. Bison, JP)

9. TM|vWsym (Akuma, Ryu)

