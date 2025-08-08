EWC 2025 Tekken 8: resultados y dónde ver las finales del LCQ

El torneo de Tekken 8 en la Esports World Cup 2025 ya está en marcha en Riad, Arabia Saudita. En esta competencia —en su etapa final— se enfrentarán treinta y dos jugadores por una tajada del millonario premio de $1.000.000 de dólares, de los cuales $250.000 serán para el campeón del torneo de Tekken 8 en EWC 2025. Entre los competidores ya clasificados están nombres destacados como Knee y Arslan Ash, el cual acaba de ganar el torneo de Tekken 8 en EVO 2025. A ellos se sumarán cuatro jugadores más que se ganarán su lugar en el Last Chance Qualifier.

Resultados del torneo (Top 8) del LCQ de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2025

Primer día de pools del LCQ de Tekken 8.

Llave de ganadores

Falcons|Numan Ch (Steve) vs. Mohsin Shooter (Clive)

Z10|Qudans (Heihachi) vs. Liquid|Shadow20z (Zafina) Llave de perdedores

Fate|Jodd (Nina) vs. Navi|Kkokkoma (Feng)

Qasim Meer (Zafina, Azucena) vs. ONIC|Rest (Hwoarang)

Segundo día del LCQ de Tekken 8, en el cual se jugó Top 64 hasta Top 8.

¿Dónde ver el Top 8 del LCQ de Tekken 8 en EWC 2025?

El sábado 9 de agosto desde las 9:30 A.M hora de Colombia, se podrán ver el Top 8 del LCQ de Tekken 8 en Esports World Cup (EWC) 2025 en el canal oficial de la competencia en YouTube o en canal EWC Plus EN en Twitch. Mientras tanto, el evento principal del torneo de Tekken 8 en EWC 2025 se transmitirá en los canales oficiales de Esports World Cup en YouTube y Twitch desde el miércoles 13 de agosto.

¿Cuándo estará disponible Armor King en Tekken 8?

Armor King estará disponible para los poseedores del pase de temporada como acceso anticipado el 13 de octubre de 2025, mientras que su lanzamiento oficial se realizará tres días después, el 16 de octubre. Armor King, el tercer personaje del segundo año de contenido DLC de Tekken 8, es un villano que regresa con sed de venganza y un aura inigualable, esto queda claro con sus múltiples referencias a personajes “rudos” de lucha libre.

Para conocer todo lo que Bandai Namco reveló de Tekken 8 en EVO 2025, les sugerimos seguir el siguiente enlace.

Fuente: EWC