EWC 2026: Fecha, equipos, resultados y todo para ver la MSC 2026 de Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)

Como es costumbre con la llegada de EWC 2026, la escena competitiva de Mobile Legends: Bang Bang vive uno de sus momentos más determinantes en el año. Ya que, la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026, el certamen internacional que tomó el relevo del antiguo MLBB Southeast Asia Cup, es el segundo evento p torneo mayor de la temporada competitiva global del juego. Aunque, el torneo inicialmente estaba planeada para celebrarse en Riad, el 20 de mayo se anunció su traslado de manera oficial a París, Francia, en el emblemático recinto Paris Expo Porte de Versailles.

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El MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en la EWC 2026 inició con la fase Wildcard el 1 de julio de 2026 y concluirá con la gran final programada para el 1 de agosto de 2026. El evento cuenta con la organización conjunta de Moonton, Esports Foundation y ESL FACEIT Group, disputándose en el parche de juego 2.1.88 – 2.1.90 de Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

¿Cuál es el formato de competición de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 de Mobile Legends: Bang Bang?

El torneo reúne a un total de 25 equipos y se desarrolla mediante un sistema de tres fases para definir al campeón. Fase Wildcard, esta se disputadó en el Qiddiya Battleground, incluye la etapa de desafío cruzado (Cross-Group Gauntlet) y el partido decisivo (Decider Match) para otorgar los últimos cupos hacia el cuadro principal. Fase de Grupos, la segunda fase del torneo, celebrada en el Lenovo Legion Gauntlet, utilizó un formato de Doble Eliminación dividiendo a las escuadras en los Grupos A y B para clasificar a la instancia final. Finalmente, la fase Eliminatoria (Knockout Stage) se juega a través de un cuadro de Eliminación Directa entre los mejores clasificados de la fase de grupos.

Resultados preliminares y bolsa de premios de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026

Transmisión oficial del segundo día de la fase de grupos de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026.

El torneo reparte una bolsa de premios total de $3.025.000 USD, además de otorgar puntos para el campeonato general de clubes (Club Points) de la Esports World Cup 2026. Con las fases previas concluidas, las posiciones finales del puesto 17 al 25 y la distribución de premios a las escuadras eliminadas han quedado definidas de la siguiente manera:

17.° Lugar ($35.000 USD): The Huns Esports

The Huns Esports 18.° – 19.° Lugar ($31.500 USD c/u): FUT Esports, Alpha7 Esports

FUT Esports, Alpha7 Esports 20.° – 21.° Lugar ($29.000 USD c/u): King of Gamers Club, Niightmare Esports

King of Gamers Club, Niightmare Esports 22.° – 23.° Lugar ($27.000 USD c/u): Sunset Ravens, The MongolZ

Sunset Ravens, The MongolZ 24.° – 25.° Lugar ($25.000 USD c/u): VSG, Verso Time

Los primeros cuatro lugares del torneo se llevarán $1.000.000 USD (1.000 pts), $500.000 USD (750 pts), $250.000 USD (500 pts) y $150.000 USD (300 pts) respectivamente, mientras que las posiciones del 5.° al 8.° lugar obtendrán $100,000 USD y 200 puntos de club cada uno. Adicionalmente, el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo recibirá un premio individual de $25.000 USD.

Aquí tienes los resultados correspondientes al Día 2 (23 de Julio) y los detalles de los encuentros (ETC / horario y fase) de la Fase de Grupos del MSC 2026, manteniendo el mismo formato de presentación:

Fase Eliminatoria (Knockout Stage / Playoffs)

Tras la conclusión de la etapa de grupos, los 8 mejores clasificados avanzaron a la instancia decisiva del torneo de la fase eliminatoria de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026 se disputa mediante un cuadro de Eliminación Directa (Knockout Stage), donde cada derrota significa la despedida definitiva del certamen en la lucha por la bolsa millonaria.

Fase Eliminatoria (Knockout Stage / Playoffs)

Resultados Día 1 – Cuartos de Final (29 de Julio)

Team Vitality vs. Team Falcons PH

Resultado: 1 – 3

1 – 3 Fase: Quarterfinals (Bo5)

Quarterfinals (Bo5) Detalle: Team Falcons PH se impuso 3-1 sobre Team Vitality y aseguró su pase a las semifinales. Team Vitality quedó eliminado en la posición 5.°–8.°.

Resultados Día 2 – Cuartos de Final (30 de Julio)

Team Vamos vs. Team Spirit

Resultado: 0 – 3

0 – 3 Fase: Quarterfinals (Bo5)

Quarterfinals (Bo5) Detalle: Team Spirit dominó la serie con un barrido 3-0 sobre Team Vamos y avanzó a las semifinales. Team Vamos finalizó su participación en la posición 5.°–8.°.

Aurora Gaming vs. ONIC

Resultado: 2 – 3

2 – 3 Fase: Quarterfinals (Bo5)

Quarterfinals (Bo5) Detalle: ONIC selló su clasificación en una ajustada serie decidida en el quinto mapa (3-2). Aurora Gaming concluyó su participación en la posición 5.°–8.°.

Resultados Día 3 – Semifinales (31 de Julio)

Team Falcons PH vs. Yangon Galacticos

Resultado: 2 – 3

2 – 3 Fase: Semifinals (Bo5)

Semifinals (Bo5) Detalle: Yangon Galacticos venció 3-2 en una dramática serie a cinco juegos y se convirtió en el primer gran finalista del certamen. Team Falcons PH pasa a disputar el encuentro por el tercer puesto.

Team Spirit vs. ONIC

Resultado: En desarrollo / Próximo a disputarse

En desarrollo / Próximo a disputarse Fase: Semifinals (Bo5)

Semifinals (Bo5) Detalle: Enfrentamiento para definir al segundo gran finalista de la MSC 2026.

Día 3 – Resultados de la Fase de Grupos (25 de Julio)

Selangor Red Giants vs. Geekay Esports Resultado: 2 – 1 Fase: Lower Bracket Semifinals (Grupo B) Detalle: Selangor Red Giants se mantuvo con vida en la llave inferior; Geekay Esports quedó eliminado del torneo.

Yangon Galacticos vs. PRO Esports Resultado: 2 – 0 Fase: Upper Bracket Semifinals (Grupo B) Detalle: Yangon Galacticos aseguró su pase directo a la fase eliminatoria por el cuadro superior.

ONIC vs. Aurora Gaming Resultado: 1 – 2 Fase: Upper Bracket Semifinals (Grupo B) Detalle: Aurora Gaming venció en una serie apretada y se clasificó a la siguiente etapa desde la llave alta.

Team Liquid PH vs. Entity7 Resultado: 0 – 2 Fase: Lower Bracket Semifinals (Grupo B) Detalle: Entity7 dio la sorpresa de la jornada eliminando a Team Liquid PH.



Resultados Día 4 – Fase de Grupos / Decider Matches (26 de Julio)

Team Spirit vs. Guangzhou Gaming Resultado: 2 – 1 Fase: Lower Bracket Final / Decider Match (Grupo A) Detalle: Team Spirit obtuvo el último cupo a los Playoffs del Grupo A. Guangzhou Gaming finalizó su participación.

PRO Esports vs. Entity7 Resultado: 2 – 0 Fase: Lower Bracket Semifinals / Decider (Grupo B) Detalle: PRO Esports avanzó en el cuadro de eliminación.

ONIC vs. Selangor Red Giants Resultado: 2 – 0 Fase: Lower Bracket Final / Decider Match (Grupo B) Detalle: ONIC selló su clasificación a la fase final tras superar a los campeones malayos.

Team Falcons PH vs. Team Falcons Resultado: 2 – 0 Fase: Lower Bracket Final / Decider Match (Grupo A) Detalle: Team Falcons PH aseguró el boleto definitivo a los Playoffs.



Resultados Día 2 – Fase de Grupos (23 de Julio)

ONIC vs. Geekay Esports Resultado: 2 – 0 Fase: Upper Bracket Quarterfinals (Grupo B)

vs. Aurora Gaming vs. Yangon Galacticos Resultado: 2 – 0 Fase: Upper Bracket Quarterfinals (Grupo B)

vs.

Team Liquid PH vs. PRO Esports Resultado: 2 – 0 Fase: Upper Bracket Quarterfinals (Grupo B)

vs. Selangor Red Giants vs. Entity7 Resultado: 2 – 0 Fase: Upper Bracket Quarterfinals (Grupo B)

vs.

Aquí tienes los resultados detallados de los partidos jugados el 24 de julio de 2026 en la Fase de Grupos (Group Stage) del MLBB Mid Season Cup (MSC 2026):

Resultados del 24 de Julio (Fase de Grupos – Bo3)

Grupo A (Lower Bracket Quarterfinals – Eliminación / Avance)

True Rippers 0 – 2 Guangzhou Gaming Resultado: Guangzhou Gaming ganó 2-0 y sigue en pie en la llave inferior. True Rippers queda eliminado del torneo.

Team Falcons 2 – 1 IGNITE Gaming Resultado: Team Falcons avanzó al vencer 2-1. IGNITE Gaming queda eliminado.



Grupo A (Upper Bracket Semifinals)

Team Vitality 2 – 0 Team Falcons PH Resultado: Team Vitality dominó la serie 2-0 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda superior.

Team Vamos 2 – 0 Team Spirit Resultado: Team Vamos se impuso 2-0 sobre Team Spirit.



Resumen de la jornada del 24 de julio:

Clasificados/Avanzan por la llave alta: Team Vitality y Team Vamos. Permanecen en la llave baja: Guangzhou Gaming y Team Falcons. Eliminados del torneo el 24 de julio: True Rippers e IGNITE Gaming.

Reconocimientos Individuales: Estrella del Día (Star Of The Day)

A lo largo de las jornadas disputadas en las etapas de Wildcard y Fase de Grupos, se han otorgado los siguientes reconocimientos a los jugadores más destacados de cada una de las jornadas o tapas de la competencia:

Wild Card Día 1: Zxaura (The MongolZ)

Zxaura (The MongolZ) Wild Card Día 2: Nathzz (Alpha7 Esports)

Nathzz (Alpha7 Esports) Wild Card Día 3: Nathzz (Alpha7 Esports)

Nathzz (Alpha7 Esports) Wild Card Día 4: Boyet (Team Falcons)

Boyet (Team Falcons) Group Stage Día 1: zaur egoist (Team Spirit)

Calendario y Próximos Partidos

Etapa Enfrentamiento Upper Bracket Quarterfinals Team Liquid PH (TLPH) vs. Aurora Gaming (AUR) Upper Bracket Quarterfinals ONIC vs. Entity7 (E7) Upper Bracket Quarterfinals Yangon Galacticos (YG) vs. Geekay Esports (GK) Lower Bracket Quarterfinals True Rippers (TRx) vs. Guangzhou Gaming (GZG) Upper Bracket Semifinals Team Vamos (VMS) vs. Team Spirit (TS)

Las transmisiones oficiales del torneo se llevan a cabo en vivo mediante los canales oficiales de Mobile Legends: Bang Bang y Esports World Cup en plataformas globales como YouTube, Twitch y Facebook Gaming.

Transmisión del tercer día de la fase de grupos de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026

Transmisión del cuarto día de la fase de grupos de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026

Transmisión del quinto día de la fase de grupos de la MLBB Mid Season Cup (MSC) 2026 en EWC 2026

Equipos Participantes

En el torneo participan un total de 25 escuadras de las principales ligas y regiones del mundo y a continuación listamos a cada uno de estos equipos con sus respectivas alineaciones:

Team Vitality (1.° lugar MPL ID S17): Alineación: Shogun, Nnael, Moreno, EMANN, Finn (Suplente: Ryzaa). Entrenador: K Dot.

(1.° lugar MPL ID S17): ONIC (2.° lugar MPL ID S17): Alineación: Lutpiii, Kairi, S A N Z, Kelra, Kiboy (Suplente: SamueL). Entrenador: Yeb.

(2.° lugar MPL ID S17): Team Liquid PH (1.° lugar MPL PH S17): Alineación: Sanford, KarlTzy, Sanji, Teddy, Jaypee (Suplente: Daiki). Entrenador: SN4P.

(1.° lugar MPL PH S17): Team Falcons PH (2.° lugar MPL PH S17): Alineación: Flap, Kyle, Hadji, Super Marco, Owgwen (Suplente: Ferdz). Entrenador: VR3N.

(2.° lugar MPL PH S17): Selangor Red Giants (1.° lugar MPL MY S17): Alineación: Kramm, Sekys, Stormie, Innocent, Yums (Suplente: Unii). Entrenador: Arcadia.

(1.° lugar MPL MY S17): Team Vamos (2.° lugar MPL MY S17): Alineación: Sepat, Error 404, Claw Kun, Natco, Zqeef (Suplente: Zeno). Entrenador: Valdo.

(2.° lugar MPL MY S17): PRO Esports (1.° lugar MPL KH S10): Alineación: SryImFelix, Koyly, SAA, Kouzen, PPPPP. Entrenador: CatGod.

(1.° lugar MPL KH S10): Yangon Galacticos (1.° lugar MSL MM S3): Alineación: Ying, Hannn, Kaize, Sanjiii, Blink. Entrenador: Marvz.

(1.° lugar MSL MM S3): IGNITE Gaming (1.° lugar MPL SG S11): Alineación: Diablo, Kelvin, Roy, CS, Jayy (Suplente: Drinn). Entrenador: Ransei.

(1.° lugar MPL SG S11): Geekay Esports (1.° lugar MPL MENA S9): Alineación: Aizn, Xeno, Quanok, Yaga, Shen (Suplente: Gamba). Entrenador: Ghost.

(1.° lugar MPL MENA S9): Team Spirit (1.° lugar MCC S7): Alineación: Kid Bomba, zaur egoist, Sunset Lover, Hiko, SAWO (Flex: Euphoria).

(1.° lugar MCC S7): Aurora Gaming (1.° lugar MTC S7): Alineación: Lunar, Tienzy, Rosa, Sigibum, Pagu (Suplente: APEX47). Entrenador: Midnight.

(1.° lugar MTC S7): Guangzhou Gaming (1.° lugar MCT EA ’26 Shanghai): Alineación: Modi, ReCall, Xying, Cy, Meii (Suplente: Wolf). Entrenador: Sundae.

(1.° lugar MCT EA ’26 Shanghai): Entity7 (1.° lugar MCT AMER S1): Alineación: Akashi, Hide on bush, Shin, Doom, Vaguin. Entrenador: Criss Angels.

(1.° lugar MCT AMER S1): True Rippers (1.° lugar MLMS S1): Alineación: Rehansyah, IYanZz, Asuna, Garcia.

(1.° lugar MLMS S1):

Fuente: EWC