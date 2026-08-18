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EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Fortnite en la Esports World Cup

Terminando el torneo por todo lo grande.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque la «Copa mundial de los esports» se movió a Paris y ya no carga con el estigma de llevarse a cabo en la controversial Riyadh, este torneo sigue siendo mal visto por muchos por ser producido con dinero de la realeza de Arabia Saudita como parte del programa que busca «lavar la cara» de ese país infame por las violaciones de derechos humanos, intolerancia contra las personas LGBTI e irrespeto a las mujeres. Antes de dar a conocer todo lo relacionado con el torneo Reload Elite Series Championship de Fortnite en la Esports World Cup 2026, queremos dejar por sentada nuestra protesta al respecto.

Contenido:

Este torneo comenzará el miércoles 19 de agosto de 2026.

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Equipos y jugadores participantes

Horas de las partidas

Todos los días, las emisiones de partidas del Reload Elite Series Championship Fortnite en la Esports World Cup 2026 entre el miércoles 19 y el viernes 21 de agosto comenzarán a las siguientes horas.

  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.
  • Chile: 9:00 a.m.
  • Argentina: 10:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Las finales del sábado 22 de agosto comenzarán a las siguientes horas.

  • México: 4:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 a.m.
  • Chile: 6:00 a.m.
  • Argentina: 7:00 a.m.
  • España: 12:00 p.m.

Fase de grupos

La fase inicial será el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto de 2026. Todas las partidas del Reload Elite Series Championship de Fortnite en la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de Fortnite Competitive en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 7:00 a.m. (México), 8:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (Chile), 10:00 a.m. (Argentina), 3:00 p.m. (España).

Día 1 – miércoles 19 de agosto

Día 2 – jueves 20 de agosto

Fase de Supervivencia

La fase de supervivencia será viernes 21 de agosto de 2026. Todas las partidas del Reload Elite Series Championship de Fortnite en la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de Fortnite Competitive en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 7:00 a.m. (México), 8:00 a.m. (Colombia), 9:00 a.m. (Chile), 10:00 a.m. (Argentina), 3:00 p.m. (España).

Día 3 – viernes 21 de agosto

Finales

Las finales serán el sábado 22 de agosto de 2026. Todas las partidas del Reload Elite Series Championship de Fortnite en la EWC 2026 se pueden ver en el canal oficial de Fortnite Competitive en YouTube o en la sección del juego en la página web del evento y comienzan a las 4:00 a.m. (México), 5:00 a.m. (Colombia), 6:00 a.m. (Chile), 7:00 a.m. (Argentina), 12:00 p.m. (España).

Día 4 – sábado 22 de agosto

Fortnite es un juego multijugador gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, teléfonos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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