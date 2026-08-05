Esports

EWC 2026, Paris: Call of Duty Black Ops 7, fechas, horarios, equipos, resultados y dónde ver el torneo del Esports World Cup

Los reyes del combate a fuego.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El Campeonato Mundial de Esports o EWC 2026 no frena el calor de los combates a fuego, en este caso es Call of Duty: Black Ops 7 de Activision el que toma la corona de operaciones especiales infiltradas en Paris, Francia. Este torneo de la Esports World Cup 2026 tiene lugar del miércoles 5 al domingo 9 de agosto. 16 equipos compiten en un flamante torneo durante cinco días por una bolsa de premios repartida de $1’800.000 USD.

Contenido:

Fase de grupos de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026

La fase de grupos del torneo de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026 se llevará a cabo el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto del 2026Los Playoffs tienen lugar el sábado 8 de agosto y las finales el domingo 9 de agosto. Las partidas se podrán ver en la transmisión oficial del EWC 2026, a través de Twitch y en el canal oficial en YouTube de la Esports World Cup 2026.

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  • 16 equipos se dividen en dos grupos de ocho equipos cada uno.
  • Todos los partidos son al mejor de cinco.
  • Los cuatro mejores equipos de cada grupo (ocho en total) avanzan a los Playoffs.

Transmisión del día 1

Miércoles 5 de agosto – 9:15 am a 3:50 pm

Resultados Grupo A superior

Resultados Grupo B superior

Transmisión del día 2

Jueves 6 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Resultados Grupo A superior e inferior

Resultados Grupo B superior e inferior

Transmisión del día 3

Viernes 7 de agosto – 8:00 am a 11:45 am

Resultados Grupo A inferior

Resultados Grupo B inferior

Playoffs de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026

  • Grupo de eliminación única.
  • Los equipos del grupo superior se sortearán aleatoriamente contra un equipo del grupo inferior. Los equipos del mismo grupo no pueden jugar entre sí.
  • Todos los encuentros (excepto las Grandes Finales) son al mejor de siete.
  • Las Grandes Finales son al mejor de nueve.

Transmisión del día 4

Sábado 8 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Cuartos de final

Grandes Finales

Transmisión del día 5

Domingo 9 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Semifinal

Tercer lugar

Gran Final

Equipos participantes

🎖

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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