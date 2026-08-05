EWC 2026, Paris: Call of Duty Black Ops 7, fechas, horarios, equipos, resultados y dónde ver el torneo del Esports World Cup

El Campeonato Mundial de Esports o EWC 2026 no frena el calor de los combates a fuego, en este caso es Call of Duty: Black Ops 7 de Activision el que toma la corona de operaciones especiales infiltradas en Paris, Francia. Este torneo de la Esports World Cup 2026 tiene lugar del miércoles 5 al domingo 9 de agosto. 16 equipos compiten en un flamante torneo durante cinco días por una bolsa de premios repartida de $1’800.000 USD.
- Fase de grupos de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026
- Transmisión del día 1
- Miércoles 5 de agosto – 9:15 am a 3:50 pm
- Resultados Grupo A superior
- Resultados Grupo B superior
- Transmisión del día 2
- Jueves 6 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm
- Resultados Grupo A superior e inferior
- Resultados Grupo B superior e inferior
- Transmisión del día 3
- Viernes 7 de agosto – 8:00 am a 11:45 am
- Resultados Grupo A inferior
- Resultados Grupo B inferior
- Playoffs de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026
- Grandes Finales
- Equipos participantes
- Operaciones especiales
Fase de grupos de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026
La fase de grupos del torneo de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026 se llevará a cabo el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto del 2026. Los Playoffs tienen lugar el sábado 8 de agosto y las finales el domingo 9 de agosto. Las partidas se podrán ver en la transmisión oficial del EWC 2026, a través de Twitch y en el canal oficial en YouTube de la Esports World Cup 2026.
- 16 equipos se dividen en dos grupos de ocho equipos cada uno.
- Todos los partidos son al mejor de cinco.
- Los cuatro mejores equipos de cada grupo (ocho en total) avanzan a los Playoffs.
Transmisión del día 1
Miércoles 5 de agosto – 9:15 am a 3:50 pm
Resultados Grupo A superior
Resultados Grupo B superior
Transmisión del día 2
Jueves 6 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm
Resultados Grupo A superior e inferior
Resultados Grupo B superior e inferior
Transmisión del día 3
Viernes 7 de agosto – 8:00 am a 11:45 am
Resultados Grupo A inferior
Resultados Grupo B inferior
Playoffs de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026
- Grupo de eliminación única.
- Los equipos del grupo superior se sortearán aleatoriamente contra un equipo del grupo inferior. Los equipos del mismo grupo no pueden jugar entre sí.
- Todos los encuentros (excepto las Grandes Finales) son al mejor de siete.
- Las Grandes Finales son al mejor de nueve.