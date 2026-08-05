EWC 2026, Paris: Call of Duty Black Ops 7, fechas, horarios, equipos, resultados y dónde ver el torneo del Esports World Cup

El Campeonato Mundial de Esports o EWC 2026 no frena el calor de los combates a fuego, en este caso es Call of Duty: Black Ops 7 de Activision el que toma la corona de operaciones especiales infiltradas en Paris, Francia. Este torneo de la Esports World Cup 2026 tiene lugar del miércoles 5 al domingo 9 de agosto. 16 equipos compiten en un flamante torneo durante cinco días por una bolsa de premios repartida de $1’800.000 USD.

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Fase de grupos de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026

La fase de grupos del torneo de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026 se llevará a cabo el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto del 2026. Los Playoffs tienen lugar el sábado 8 de agosto y las finales el domingo 9 de agosto. Las partidas se podrán ver en la transmisión oficial del EWC 2026, a través de Twitch y en el canal oficial en YouTube de la Esports World Cup 2026.

16 equipos se dividen en dos grupos de ocho equipos cada uno.

Todos los partidos son al mejor de cinco.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo (ocho en total) avanzan a los Playoffs.

Transmisión del día 1

Miércoles 5 de agosto – 9:15 am a 3:50 pm

Resultados Grupo A superior

Resultados Grupo B superior

Transmisión del día 2

Jueves 6 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Resultados Grupo A superior e inferior

Resultados Grupo B superior e inferior

Transmisión del día 3

Viernes 7 de agosto – 8:00 am a 11:45 am

Resultados Grupo A inferior

Resultados Grupo B inferior

Playoffs de Call of Duty: Black Ops 7 en EWC 2026

Grupo de eliminación única.

Los equipos del grupo superior se sortearán aleatoriamente contra un equipo del grupo inferior. Los equipos del mismo grupo no pueden jugar entre sí.

Todos los encuentros (excepto las Grandes Finales) son al mejor de siete.

Las Grandes Finales son al mejor de nueve.

Transmisión del día 4

Sábado 8 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Cuartos de final

Grandes Finales

Transmisión del día 5

Domingo 9 de agosto – 8:00 am a 1:00 pm

Semifinal

Tercer lugar

Gran Final

Equipos participantes