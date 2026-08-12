EWC 2026, Paris: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League



Rocket League es el siguiente exponente del Esports World Cup o EWC 2026 que se lleva a cabo en paris, Francia. El juego de fútbol con autos se presenta desde el miércoles 12 al domingo 16 de agosto. 16 equipos participantes competirán durante cinco días en una fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la gran final del día domingo, por una bolsa de premios repartida de $1’000.000 USD.

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Fase de grupos de Rocket League en EWC 2026

La fase de grupos del torneo de Rocket League en el EWC 2026 se llevará a cabo del miércoles 12 de agosto al viernes 14 de agosto del 2026. Los cuartos de final se realizarán el sábado 15 de agosto y la semifinal como la final el domingo 16 de agosto. Las partidas se podrán ver en la transmisión oficial del EWC 2026, a través de Twitch y en el canal oficial en YouTube del Esports World Cup 2026.

Fase de Grupos: 12 al 14 de agosto del 2026.

16 equipos divididos en dos grupos de ocho.

Los partidos del Cuadro Superior son al mejor de 5 (Bo5).

Los partidos del Cuadro Inferior son al mejor de 7 (Bo7).

Los cuatro mejores equipos de cada grupo (ocho en total) avanzan a los Playoffs.

Transmisión del día 1

Miércoles 12 de agosto – 6:00 am a 11:50 am

Resultados Grupo A superior

Resultados Grupo B superior

Transmisión del día 2

Jueves 13 de agosto – 6:00 am a 10:25 am

Resultados Grupo A superior

Grupo inferior

Resultados Grupo B superior

Transmisión del día 3

Viernes 14 de agosto – 6:00 am a 11:25 am

Resultados Grupo A inferior

Resultados Grupo B inferior

Playoffs

Playoffs: 15 y 16 de agosto del 2026.

Formato de Eliminación directa.

Los equipos del Cuadro Superior se enfrentarán aleatoriamente a un equipo del Cuadro Inferior. Los equipos del mismo grupo no pueden enfrentarse entre sí.

Todos los partidos (excepto el del 3er lugar) son al mejor de 7 (Bo7).

El partido por el 3er lugar es al mejor de 5 (Bo5).

Transmisión del día 4

Sábado 15 de agosto – 9:00 am a 12:15 pm

Cuartos de final

Transmisión del día 5

Domingo 16 de agosto – 9:00 am a 12:00 pm

Semifinales

Tercer lugar

Gran Final

Equipos participantes