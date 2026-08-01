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EWC 2026: resultados del Top 8 del torneo de Street Fighter 6

El Top 8 de EWC 2026 esta conformado por Booce_Lee, Yamaguchi, MenaRD, Craime, Leshar, Hibiki, Kobayan y Hinao.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

La fase de grupos del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2026 ha terminado y hoy en Paris se enfrentan los mejores ocho jugadores del evento. Cada uno de los combates de esta etapa se juegan en partidas al mejor de cinco (FT5), en una llave de eliminación sencilla.

Para empezar, la parte superior de la llave abre con el enfrentamiento entre Booce_Lee y Yamaguchi. Además, el segundo duelo de este bloque presenta choque latinoamericano entre el dominicano MenaRD, dos veces campeón mundial de la Capcom Cup, y el joven chileno Craime.

Mientras tanto, en el sector inferior de la llave, el surcoreano Leshar se mide ante la Lily de Hibiki. Asimismo, el cruce que completa los cuartos de final enfrenta a Kobayan contra Hinao. Finalmente, estos cruces determinarán qué competidores avanzarán a las semifinales para luchar por una plaza en el Top 3 del torneo.

Resultados y resumen del Top 8 del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2026

Solo un Latinoamericano podrá llegar a la final de EWC 2026 en el torneo de Street Fighter 6.

El Top 8 inició con dos eliminaciones contundentes. Por un lado, Reject|Hinao dominó con absoluta autoridad a Saishunkan|Kobayan, despachando a su Zangief con un aplastante marcador de 5-1. Mientras que en la segunda pelea del día, SBI|Hibiki logró imponer a su Lily ante el Ed y Akuma de KRX|Leshar en una serie más reñida que finalizó 5-3, dejando fuera al surcoreano y asegurando su paso a las semifinales del torneo donde enfrentará a Hinao. La tercera pelea del Top 8 del torneo de SF6 en EWC 2026 se la llevó Zeta|Yamaguchi (Mai) al imponerse 5 – 3 al Terry de ONIC|Booce Lee (Terry). El enfrentamiento entre Latinoamericanos cerró la primera ronda del Top 8 con una victoria del Ryu de Falcons|Craime ante el «Toro» MenaRD controlando a Blanka.

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La primera pelea de las semifinales de SF6 en EWC 2026, entre Hibiki y Hinao, fue para el japonés que controla a Lily en una apretada pelea que terminó 5 – 4. El joven chileno, Craime, fue el ganador de la segunda semifinal, ante el campeón del EVO Japan 2026, Yamaguchi. Posteriormente, en el combate por el tercer puesto, Hinao logró imponerse con su Sagat ante la Mai de Yamaguchi por un marcador de 5 – 2. Finalmente, la gran final por el campeonato coronó a Craime, quien con un impecable manejo de Ryu venció 5 – 2 a Hibiki para coronarse campeón del torneo y asegurar su clasificación a la Capcom Cup 13.

Resultados finales y premiación del torneo de SF6 en EWC 2026

PuestoJugadorPaísPremio ($ USD)Personajes Utilizados
1° PuestoCraimeChile$250,000Ryu, M. Bison
2° PuestoHibikiJapón$130,000Lily
3° PuestoHinaoJapón$70,000Sagat, Ryu
4° PuestoYamaguchiJapón$50,000Mai
5° – 8° Puesto (empate)Booce_LeeEstados Unidos$37,500Terry
5° – 8° Puesto (empate)MenaRDRepública Dominicana$37,500Blanka, Mai
5° – 8° Puesto (empate)LesharCorea del Sur$37,500Ed, Akuma
5° – 8° Puesto (empate)KobayanJapón$37,500Zangief

¿Cuáles son los resultados del top 16 del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC 2025?
Transmisión en vivo del Top 8 del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2026

Oh la la, Paris

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Fuente: Capcom Fighters

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