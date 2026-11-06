Fatal Fury: City of the Wolves, equipos, capitanes, cómo y dónde ver la Streamer Cup de SNK

SNK dio a conocer todos los detalles del evento Streamer Cup de Fatal Fury: City of the Wolves. Este es un torneo participarán 20 figuras entre streamers, VTubers y jugadores profesionales de renombre internacional. Además de la competencia principal, el evento contará con una exhibición especial donde los participantes probarán la versión para Nintendo Switch 2 de Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cuáles son los equipos que participarán en la Streamer Cup de Fatal Fury:City of the Wolves?

La competencia estará conformada por cuatro conjuntos integrados por cinco miembros cada uno, liderados por jugadores profesionales:

EQUIPO A Integrantes: Hiiragi Tsurugi (VTuber), Amaki Pururu (VTuber), Betty (Streamer), Naruo (Streamer) y GO1 (Capitán / Jugador profesional). ¿Quién es su capitán?: GO1 cuenta con reconocimientos internacionales en múltiples títulos, incluyendo los campeonatos de Evo 2019 (Dragon Ball FighterZ) y Evo 2025 (FATAL FURY: City of the Wolves), así como el 1er lugar y Top 8 en la Esports World Cup 2025 representando a DetonatioN FocusMe.

EQUIPO B Integrantes: Inaba Haneru (VTuber), Futon-chan (Streamer), Kokunii (Streamer), Tachikawa (Jugador profesional) y SCORE (Capitán / Jugador profesional). ¿Quién es su capitán? : SCORE posee una amplia trayectoria en The King of Fighters y títulos de SNK. Logró la medalla de plata en los Juegos Asiáticos 2026 con el equipo de Japón y representa a AMATERASU GAMING y GodLike Esports.

EQUIPO C Integrantes: Toko (VTuber), Obo (Streamer), Sourin Chinami (VTuber), Dogura (Jugador profesional) y Nemo (Capitán / Jugador profesional). ¿Quién es su capitán? : Nemo representa a Saishunkan Sol Kumamoto y ha obtenido victorias en el Ultimate Fighting Arena 2026, la SWC 2026 Online Round: East Asia y el 3er puesto en la Esports World Cup 2026.

EQUIPO D Integrantes: Clutch_Fi (Streamer), Rakshaana (VTuber), Ariken (Streamer), Pugera (Jugador profesional) y Laggia (Capitán / Jugador profesional). ¿Quién es su capitán? : Laggia, representante de REJECT y Sanwa, ha sido campeón del SNK World Championship en THE KING OF FIGHTERS XV (2023) y FATAL FURY: City of the Wolves (2025).



El equipo de transmisión oficial —en japonés— estará compuesto por Yu Minakami en la narración, Mitsuhiro Ichiki y Koji KOG en el análisis, junto a Yu Hayashi como invitado especial. El conjunto ganador recibirá controles tipo leverless de la marca PUNK WORKSHOP.

¿Cómo cuándo y dónde ver la Streamer Cup de Fatal Fury:City of the Wolves?

Recientemente a Fatal Fury: City of the Wolves llegaron dos personajes invitados del universo de Tokyo Revengers.

La transmisión del torneo se llevará a cabo en vivo el sábado 7 de noviembre a través de los canales oficiales de SNK en YouTube y Twitch. El horario de inicio de la Streamer Cup de Fatal Fury: City of the Wolves es la siguiente:

3:00 AM hora de México

hora de México 4:00 AM hora de Colombia

hora de Colombia 6:00 AM hora de Chile y Argentina

hora de Chile y Argentina 10:00 AM hora de España

El formato arrancará con la presentación oficial de los invitados, seguida de la exhibición de la versión de Nintendo Switch 2. La competencia continuará con una fase de todos contra todos (round-robin) al mejor de 3 (FT3) con emparejamientos fijos por posición. Cada serie se jugará completa hasta el duelo de capitanes, y los dos mejores equipos avanzarán a la gran final.