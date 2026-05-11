Fatal Fury: City of the Wolves: SNK parcha el bug del REV Guard y confirma que trabajan en la solución de otros problemas

SNK ha publicado oficialmente las notas del parche versión 2.0.2 para Fatal Fury: City of the Wolves. A diferencia de actualizaciones previas, esta se centra por completo en la resolución de un único error crítico de jugabilidad. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha aprovechado la comunicación para enlistar una serie de fallos identificados que serán abordados en los siguientes parches o actualizaciones de Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cuáles son los errores presentes en Fatal Fury: City of the Wolves que SNK abordará en futuras actualizaciones?

La actualización se centra exclusivamente en corregir un problema relacionado con el REV Guard. Anteriormente, bajo ciertas condiciones específicas, era posible que los personajes salieran del estado de block stun al utilizar esta mecánica defensiva. Con la implementación del parche 2.0.2, este comportamiento ha sido eliminado. Es así que SNK ha restablecido el funcionamiento original del sistema de guardia de Fatal Fury: City of the Wolves.

Por otro lado, SNK ha compartido un listado detallado de inconvenientes que ya están bajo investigación. Entre los problemas de personajes, destaca que el Kuuha Dan (REV) de Hokutomaru no genera barra de poder al impactar. Además, Krauser presenta comportamientos no deseados en su Kaiser Wave. Esto sin contar que Krauser puede cancelar un golpe débil agachado en una patada fuerte agachada, algo que no debería pasar.

Otros ajustes que abordará SNK estarán direccionados a corregir errores visuales en Steam Deck durante el modo Wolves’ Destiny, fallos en el fondo de escenarios específicos como los de Jae Hoon y Tizoc en el modo entrenamiento, y la ausencia del tipo de un icono de conexión (cableada o inalámbrica) en las confirmaciones de partidas en línea. Ahora solo resta esperar y ver cuáles de estos errores serán solucionados en la siguiente actualización de Fatal Fury: City of the Wolves, la cual será la que venga con Mr. Karate.

¿Cuáles son los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – lee nuestras impresiones : 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.

lee nuestras impresiones 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – lee nuestras impresiones : este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.

lee nuestras impresiones este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Blue Mary – lee nuestras impresiones : aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

lee nuestras impresiones aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lee nuestras impresiones : él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

lee nuestras impresiones él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el como técnica central, respetando la escala masiva del personaje. Mr. Karate – lanzamiento mayo 2026 : Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo.

: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo. Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.

Fuente: SNK