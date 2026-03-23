Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios de la actualización de Blue Mary (marzo 2026)

SNK ha liberado las notas de la nueva nueva actualización que llegará a Fatal Fury: City of the Wolves junto a Blue Mary. Junto a ella llega al juego un nuevo escenario y algunos ajustes para ocho de los personajes del título. La tercera luchadora que se une en la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves se especializa en Sambo y si quieren conocer más sobre cómo pelea Blue Mary, los invitamos a leer nuestras primeras impresiones en el siguiente enlace.
¿Cuáles son los ajustes que llegan con el parche o actualización de Blue Mary a Fatal Fury: City of the Wolves?
Además de los cambios individuales, la actualización de Blue Mary para Fatal Fury: City of the Wolves ha implementado una mejora en la movilidad del sistema EOST. Ahora, es posible cancelar un REV Parry hacia un REV Rush utilizando el comando →→, ofreciendo una alternativa de ejecución adicional a los jugadores. Adicionalmente, se han corregido errores que impedían completar los desafíos de nivel intermedio 4 para Preecha y nivel avanzado 5 para Hokutomaru en el modo Arcade.
Esta es una lista con el detalle de los cambios hechos a los personajes del juego:
|Personaje
|Movimiento / Sección
|Detalle del Ajuste
|Nightmare Geese
|Reppuken (Versión Fuerte)
|Al impactar en el aire, se cambió la reacción del rival de «Recuperación aérea» a «Derribo con trayectoria de vuelo (Blowback)».
|Andy Bogard
|Zan-ei Shyo-dan-ken (Versión Potential)
|Se ajustó el rendimiento de la versión Guard Cancel para que coincida con la versión Potential estándar.
|Zetsutou Kaimai
|Se corrigió un error donde el daño de chip (desgaste en guardia) variaba según la distancia de bloqueo.
|Salvatore Ganacce
|Backstep
|Se corrigió un error que impedía que se activara la invulnerabilidad a ataques bajos en ciertos frames específicos.
|Cristiano Ronaldo (CR7)
|Atributos Generales
|Se corrigió un error donde el daño de chip variaba de forma inconsistente dependiendo de la distancia del guardia.
|Vox Reaper
|Shockfall (Shougekiraku)
|Se corrigió un error que impedía que el movimiento se ejecutara correctamente bajo condiciones específicas.
|Preecha
|$P=mc^2$
|Se corrigió un error en el que el movimiento no se activaba o transicionaba correctamente bajo ciertas circunstancias.
|B. Jenet
|Rolling Thunder
|Se solucionó un error que causaba que el ataque del oponente fallara (whiff) si este respondía con un REV Blow en situaciones específicas.
|Rock Howard
|Rage Run (Todas las versiones)
|Se corrigió un error que impedía extender la ventana de input del comando al mantener presionado el botón.
|Reppuken / Shippuken (Versiones REV)
|Ajustes exclusivos para el modo entrenamiento para eliminar combos infinitos: se redujo el hitstop del primer golpe de Reppuken y el tiempo de aturdimiento (hit/guard stun) de Shippuken.
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Fuente: SNK