Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios de la actualización de Blue Mary (marzo 2026)

SNK ha liberado las notas de la nueva nueva actualización que llegará a Fatal Fury: City of the Wolves junto a Blue Mary. Junto a ella llega al juego un nuevo escenario y algunos ajustes para ocho de los personajes del título. La tercera luchadora que se une en la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves se especializa en Sambo y si quieren conocer más sobre cómo pelea Blue Mary, los invitamos a leer nuestras primeras impresiones en el siguiente enlace.

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Blue Mary llega a Fatal Fury: City of the Wolves el 26 de marzo con su propio arco argumental y prersencia en los modos arcade y EOST.

¿Cuáles son los ajustes que llegan con el parche o actualización de Blue Mary a Fatal Fury: City of the Wolves?

Además de los cambios individuales, la actualización de Blue Mary para Fatal Fury: City of the Wolves ha implementado una mejora en la movilidad del sistema EOST. Ahora, es posible cancelar un REV Parry hacia un REV Rush utilizando el comando →→, ofreciendo una alternativa de ejecución adicional a los jugadores. Adicionalmente, se han corregido errores que impedían completar los desafíos de nivel intermedio 4 para Preecha y nivel avanzado 5 para Hokutomaru en el modo Arcade.

Esta es una lista con el detalle de los cambios hechos a los personajes del juego:

Personaje Movimiento / Sección Detalle del Ajuste Nightmare Geese Reppuken (Versión Fuerte) Al impactar en el aire, se cambió la reacción del rival de «Recuperación aérea» a «Derribo con trayectoria de vuelo (Blowback)». Andy Bogard Zan-ei Shyo-dan-ken (Versión Potential) Se ajustó el rendimiento de la versión Guard Cancel para que coincida con la versión Potential estándar. Zetsutou Kaimai Se corrigió un error donde el daño de chip (desgaste en guardia) variaba según la distancia de bloqueo. Salvatore Ganacce Backstep Se corrigió un error que impedía que se activara la invulnerabilidad a ataques bajos en ciertos frames específicos. Cristiano Ronaldo (CR7) Atributos Generales Se corrigió un error donde el daño de chip variaba de forma inconsistente dependiendo de la distancia del guardia. Vox Reaper Shockfall (Shougekiraku) Se corrigió un error que impedía que el movimiento se ejecutara correctamente bajo condiciones específicas. Preecha $P=mc^2$ Se corrigió un error en el que el movimiento no se activaba o transicionaba correctamente bajo ciertas circunstancias. B. Jenet Rolling Thunder Se solucionó un error que causaba que el ataque del oponente fallara (whiff) si este respondía con un REV Blow en situaciones específicas. Rock Howard Rage Run (Todas las versiones) Se corrigió un error que impedía extender la ventana de input del comando al mantener presionado el botón. Reppuken / Shippuken (Versiones REV) Ajustes exclusivos para el modo entrenamiento para eliminar combos infinitos: se redujo el hitstop del primer golpe de Reppuken y el tiempo de aturdimiento (hit/guard stun) de Shippuken.

Fuente: SNK