Fecha, calendario, equipos y cómo ver el vivo el torneo Worlds 2025 de League of Legends

El torneo más importante de League of Legends del año regresa a China para celebrar los 15 años de competencias en la Grieta del Invocador. Si no quieren perderse las partidas de los mejores jugadores de LoL en Worlds 2025, sigan leyendo para conocer el calendario de los enfrentamientos, los equipos que participan, cómo verlo en vivo y las recompensas gratis que pueden conseguir por hacerlo.

Equipos participantes

Estos serán los representantes de cada región y liga:

China (LPL) Bilibili Gaming

Anyone’s Legend

Top Esports

Invictus Gaming Surcorea (LCK) Gen.G

Hanwha Life Esports

KT Rolster

T1 Europa, Medio Oriente y África (LEC) G2 Esports

Movistar KOI

Fnatic América (LTA) FlyQuest

Vivo Keyd Stars

100 Thieves Asia Pacífico (PCS) CTBC Flying Oyster

Team Secret Whales

PSG Talon

Formato del torneo

El torneo Worlds 2025 se divide en tres fases:

Fase de Apertura (14 de octubre)

Fase Suiza (15-22 de octubre)

Fase Eliminatoria (25 de octubre-9 de noviembre).

Pueden conocer los detalles del formato en el video a continuación

Fechas y horarios de las partidas

Todo comienza con los Play-Ins el martes 14 de octubre y continúan con la Fase Suiza del miércoles 15 al domingo 19 y del miércoles 22 al sábado 25 de octubre. Las partidas comenzarán a las siguientes horas (con excepción del miércoles 15 y el sábado 25, pues esos días empezarán tres horas antes).

México – 2:00 a.m.

– 2:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador – 3:00 a.m

– 3:00 a.m Argentina, Chile – 5:00 a.m.

– 5:00 a.m. España – 10:00 a.m.

Luego tenemos la Fase Eliminatoria (cuartos de final y semifinales) que se llevarán a cabo del martes 28 de octubre al domingo 2 de noviembre. Las partidas de esta fase de Worlds 2025 comenzarán a las siguientes horas*.

México – 1:00 a.m.

– 1:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador – 2:00 a.m

– 2:00 a.m Argentina, Chile – 4:00 a.m.

– 4:00 a.m. España – 9:00 a.m.

Para terminar, la gran final del torneo Worlds 2025 de LoL se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre de 2025 a las mismas horas que la fase anterior.

Cómo ver en vivo las partidas de Worlds 2025

Si quieren ver todos los pormenores del torneo con comentarios en español, pueden sintonizar el canal oficial de la liga LTA en español en Twitch los días indicados a las horas señaladas.

También se pueden ver desde LoLEsports.com .

Recompensas por ver las partidas

Los espectadores que vean las partidas desde LoLEsports.co m usando la misma cuenta con la que juegan podrán desbloquear nueve nuevas gestos.

Dependiendo de la fecha, este es el gesto que pueden conseguir viendo partidas en vivo.

14 de octubre: Gesto ¡VAMOS!

Gesto ¡VAMOS! 15 de octubre: Gesto o7

Gesto o7 Del 22 al 25 de octubre : Gesto ¿Qué acaba de pasar?

: Gesto ¿Qué acaba de pasar? Del 28 al 31 de octubre: Gesto ¡Ven y tómala!

Gesto ¡Ven y tómala! Del 1 al 2 de noviembre: Gesto NO. ESTOY. TRISTE. Gesto ¡Viktor-ia!

Gesto NO. ESTOY. TRISTE. Gesto ¡Viktor-ia! 9 de noviembre (Final): Gesto ¡MÁS PODER!, Ícono Worlds Alegre

Gesto ¡MÁS PODER!, Ícono Worlds Alegre 9 de noviembre (Ceremonia): Gesto Mejorazo

Además, la Cápsula de Esports 2025 estará disponible cada vez que ocurra un pentakill, un Barón robado, un Dragón robado o una quinta partida en la Grieta.