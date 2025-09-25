Fecha, equipos y calendario del torneo VCT Ascension Americas 2025 de Valorant

La nueva temporada de esports del juego de disparos de Riot Games está a punto de comenzar. Sao Paulo será la sede del torneo VCT Ascension Americas 2025 de Valorant y a continuación les daremos toda la información que necesitan para que no se lo pierdan: fecha de inicio, horarios de las partidas y equipos participantes de Norte y Suramérica.

Este torneo se llevará a cabo entre el martes 14 y el domingo 26 de octubre de 2025. Los equipos participantes son:

Stellae Gaming (Brasil)

(Brasil) Team Solid (Brasil)

(Brasil) RED Canids Kalunga (Brasil)

(Brasil) 9z Team (Latinoamérica)

(Latinoamérica) ShindeN ((Latinoamérica)

((Latinoamérica) 6Karma (Latinoamérica)

(Latinoamérica) TSM (Norteamérica)

(Norteamérica) ENVY (Norteamérica)

(Norteamérica) Winthrop University (Norteamérica)

Las partidas comenzarán el 14 de octubre con los Play-In en los que participarán RED Canids Kalunga, 6K y Winthrop para eliminar a uno de ellos. Comenzarán a las 12:00 p.m. (México) 1:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 3:00 p.m. (Argentina, Chile).

La fase Suiza empezará el 17 de octubre, los Playoffs el 23 de octubre y la gran final será el 26. Todas las partidas de estas fases empezarán a las 2:00 p.m. (México) 3:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) 5:00 p.m. (Argentina, Chile). Abajo pueden ver la tabla con el calendario.

Todas las partidas del torneo VCT Ascension Americas 2025 de Valorant serán transmitidas en vivo en los canales oficiales para Latinoamérica de Twitch y YouTube.