Esports

Fecha, equipos y formato de la etapa 2 del torneo Valorant Game Changers Latinoamérica 2026

PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Ya conocemos los detalles de la segunda etapa o ‘stage 2’ del torneo Game Changers Latam que hace parte del Valorant Champions Tour, incluyendo la fecha de inicio, calendario, equipos participantes y algunos detalles más.

Este torneo oficial y exclusivo para equipos femeninos comienza el lunes 4 de mayo de 2026 y contará con la participación de los siguientes equipos:

GRUPO SURGRUPO NORTE
VISA KRÜ BlazeAkave Esports
Olimpo GoldNo Sweat Blossom
Looking for LaburoMyvra Esports
Polar SquadFusion
LeviatánBon Bon Bum
Daruma SynergyAB3 GC

Daruma Sinergy clasificó al ganar el Open Qualifier y AB3 GC por ganar la Promo Relegación.

Las partidas del ‘stage 2’ del torneo Valorant Game Changers Latam 2026 se podrán ver en vivo por twitch-tv/valorant_la y youtube.com/@VALORANTEsportsLA en nuestro idioma en los siguientes horarios:

GRUPO SURGRUPO NORTE
México4:00 p.m.7:00 p.m.
Colombia5:00 p.m.8:00 p.m.
Argentina7:00 p.m.10:00 p.m.

El torneo terminará con la final del Grupo Sur el miércoles 15 de julio de 2026 y la final del grupo norte el jueves 16 de julio. Los cuatro equipos con más puntuación clasificarán al torneo Valorant Main Event 2026

Más juegos de Riot Games

Tendremos partidas 1v1 y 2v2 en el nuevo modo Escaramuza de Valorant, pero estará disponible solo por tiempo limitado
 Tendremos partidas 1v1 y 2v2 en el nuevo…
El pandemonium llega a League of Legends con skins «diabólicas» para Vayne, Annie, Shaco y Kindred en el acto 1 de la temporada 2
 El pandemonium llega a League of Legends con…
2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha de lanzamiento
 2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha…
Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán nuevas skins en League of Legends en abril de 2026
 Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán…
Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds 2026 de League of Legends
 Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds…
Todo lo que deben saber sobre el torneo VCT Americas 2026 Stage 1 de Valorant: fecha, equipos, horarios y más
 Todo lo que deben saber sobre el torneo…

Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.

Más de:
Valorant Valorant
Kemonomichi FT 10: resultados de los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash
Dragon Ball FighterZ: estas son las notas del parche o actualización de abril
Guilty Gear Strive: notas del parche o actualización de apoyo a la versión 2.0
¡En toda esas gafas! jugador de Counter Strike es baneado 10 años por golpear a un oponente
Street Fighter 6: notas del parche que arregla el bug del Drive Parry de la actualización de abril
Compartir este contenido
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros «spoilers» oficiales confirman la presencia de la diosa Ker
No hay comentarios

Lo último

Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros «spoilers» oficiales confirman la presencia de la diosa Ker
Anime y Manga
Libera al Mega Man que hay en ti con este nuevo reloj jugable -no inteligente- de Capcom
Tecnología
Vocero de Sony señala que es necesario verificar una sola vez en línea los juegos comprados para PlayStation, no cada 30 días
Videojuegos
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition recibiría una versión para Nintendo Switch 2
Videojuegos