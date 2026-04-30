Fecha, equipos y formato de la etapa 2 del torneo Valorant Game Changers Latinoamérica 2026

Ya conocemos los detalles de la segunda etapa o ‘stage 2’ del torneo Game Changers Latam que hace parte del Valorant Champions Tour, incluyendo la fecha de inicio, calendario, equipos participantes y algunos detalles más.
Este torneo oficial y exclusivo para equipos femeninos comienza el lunes 4 de mayo de 2026 y contará con la participación de los siguientes equipos:
|GRUPO SUR
|GRUPO NORTE
|VISA KRÜ Blaze
|Akave Esports
|Olimpo Gold
|No Sweat Blossom
|Looking for Laburo
|Myvra Esports
|Polar Squad
|Fusion
|Leviatán
|Bon Bon Bum
|Daruma Synergy
|AB3 GC
Daruma Sinergy clasificó al ganar el Open Qualifier y AB3 GC por ganar la Promo Relegación.
Las partidas del ‘stage 2’ del torneo Valorant Game Changers Latam 2026 se podrán ver en vivo por twitch-tv/valorant_la y youtube.com/@VALORANTEsportsLA en nuestro idioma en los siguientes horarios:
|GRUPO SUR
|GRUPO NORTE
|México
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|Colombia
|5:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Argentina
|7:00 p.m.
|10:00 p.m.
El torneo terminará con la final del Grupo Sur el miércoles 15 de julio de 2026 y la final del grupo norte el jueves 16 de julio. Los cuatro equipos con más puntuación clasificarán al torneo Valorant Main Event 2026
Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.