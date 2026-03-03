Fecha, equipos y horarios del First Stand Tournament 2026, el torneo de inicio de temporada de League of Legends

La Americas Cup está a punto de comenzar y va a tener unos cuantos días ocupados a los fanáticos de la escena competitiva de LoL, pero casi de inmediato tenemos un nuevo torneo al que poner atención. La temporada competitiva de League of Legends para el año 2026 empezará oficialmente con el First Stand Tournament (FST) que se celebrará en Sao Paulo, Brasil.

Este torneo empezará el lunes 16 y terminará el domingo 22 de marzo de 2026. Durante esa semana veremos enfrentamientos entre los equipos Gen.G y BNK FearX de Surcorea, G2 Esports de Europa, LYON de Norteamérica, Team Secret Whales de Asia Pacífico, y LOUD de Brasil. Estamos esperando los resultados de las eliminatorias de China para saber qué equipos de ese país van a participar.

Las partidas del torneo serán al mejor de cinco y se dividirá en una Fase de Grupos (del 16 al 20) y Fase de Knockouts (21 y finales el 22). Durante todos los días del torneo, las partidas empezarán a las siguientes horas:

México : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Argentina, Chile : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. España: 2:00 p.m.

Para entender cómo serán las llaves, vean el siguiente video y pónganle los subtítulos en español.

Si quieren ver las partidas del torneo de League of Legends First Stand Tournament 2026 (FST) en vivo, pueden sintonizarlas en los días y horas que dijimos más arriba en el canal oficial de esports de LoL para Latinoamérica en Twitch.