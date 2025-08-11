Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de PUBG Battlegrounds en la EWC 2025

Rechazamos la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos, impide la presencia de símbolos ‘queer’, restringe el vestuario de las participantes femeninas y protestamos contra su terrible récord de derechos humanos contra mujeres y personas LGBTI. Dicho eso, esto es todo lo que deben saber sobre el torneo de PUBG Battlegrounds en la EWC 2025: la fecha y la hora de las partidas, los resultados y los enlaces para que lo vean las partidas en vivo.

Fase de grupos

La fase de grupos del torneo de PUBG Battlegrounds se llevará a cabo del martes 12 al sábado 16 de agosto 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial del torneo de PUBG en la EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

¡Atención! Las horas indicadas son las ofrecidas por el horario oficial. Las partidas pueden ser aplazadas o cambiar de horarios sin previo aviso. Trataremos de actualizar estos cambios sobre la marcha.

Martes 12 (día 1)

Grupo A contra Grupo B – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Miércoles 13 (día 2)

Grupo A contra Grupo C – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Jueves 14 (día 3)

Grupo B contra Grupo C – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Finales

Viernes 15 (día 4)

Semifinales – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Sábado 16 (día 5)

Finales – 6:00 a.m. (Colombia), 5:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (España)

Pueden conocer más sobre la EWC o Esports World Cup 2025 siguiendo este enlace.