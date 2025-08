Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de Rainbow Six Siege en la EWC 2025

No podemos empezar esta nota sin dejar claro nuestro rechazo contra la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos, impide la presencia de símbolos ‘queer’, restringe el vestuario de las participantes femeninas y protestamos contra su terrible récord de derechos humanos contra mujeres y personas LGBTI. Teniendo eso en mente, vamos a compartir todo lo que deben saber sobre el torneo de Rainbow Six Siege en la EWC 2025: fecha y hora de las partidas, resultados y enlaces para que lo vean en vivo.

Fase de grupos (llaves)

La fase de grupos del torneo se llevará a cabo el martes 5 y el miércoles 6 de agosto 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial del torneo de Rainbow Six Siege X en la EWC 2025, y en el canal de YouTube oficial del evento.

¡Atención! Las horas indicadas son las ofrecidas por el horario oficial. Las partidas pueden ser aplazadas o cambiar de horarios sin previo aviso. Trataremos de actualizar estos cambios sobre la marcha.

Martes 5 (día 1)

Weibo Gaming vs Shopify Rebellion – 5:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (España)

Team Secret vs Team Falcons – 5:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (España)

Gen.G Esportas vs G2 Esports – 5:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (España)

W7M Esports vs Spacestation Gaming– 6:20 a.m. (Colombia), 5:20 a.m. (México), 1:20 p.m. (España)

DarkZero Esports vs FaZe Clan– 6:20 a.m. (Colombia), 5:20 a.m. (México), 1:20 p.m. (España)

Virtus.Pro vs BNK Fearx– 6:20 a.m. (Colombia), 5:20 a.m. (México), 1:20 p.m. (España)

Enterprise Esports vs Ninjas in Pyjamas – 7:40 a.m. (Colombia), 6:40 a.m. (México), 2:40 p.m. (España)

Por determinar – 7:40 a.m. (Colombia), 6:40 a.m. (México), 2:40 p.m. (España)

Por determinar – 9:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (México), 4:00 p.m. (España)

Por determinar – 9:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (México), 4:00 p.m. (España)

Por determinar – 9:00 a.m. (Colombia), 8:00 a.m. (México), 4:00 p.m. (España)

Por determinar – 12:00 p.m. (Colombia), 11:00 a.m. (México), 7:00 p.m. (España)

Por determinar – 12:00 p.m. (Colombia), 11:00 a.m. (México), 7:00 p.m. (España)

Por determinar – 1:20 p.m. (Colombia), 12:20 p.m. (México), 8:20 p.m. (España)

Por determinar – 1:20 p.m. (Colombia), 12:20 a.m. (México), 8:20 p.m. (España)

Noticia en desarrollo…

