Fecha, hora, resultados y cómo ver el torneo de TFT en la EWC 2025

Batallas automáticas en Riad.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 4 min

Damos inicio expresando nuestro rechazo contra la forma en que el gobierno árabe censura sus eventos, impide la presencia de símbolos ‘queer’, restringe el vestuario de las participantes femeninas y protestamos contra su terrible récord de derechos humanos contra mujeres y personas LGBTI. Ahora que dejamos eso muy claro, esto es todo lo que deben saber sobre el torneo de Teamfight Tactics (TFT) en la EWC 2025: la fecha y la hora de las partidas, los resultados y los enlaces para que lo vean las partidas en vivo.

Contenido:
Fase de grupos (llaves)Lunes 11 (día 1)Martes 12 (día 2)Miércoles 13 (día 3)Cuartos de finalJueves 14 (día 4)FinalesViernes 15 (día 5)Más de la Esports World Cup en GamerFocus

Fase de grupos (llaves)

La fase de grupos del torneo de Teamfight Tactics se llevará a cabo del lunes 11 al miércoles 13 de agosto 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial del torneo de TFT en la EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

¡Atención! Las horas indicadas son las ofrecidas por el horario oficial. Las partidas pueden ser aplazadas o cambiar de horarios sin previo aviso. Trataremos de actualizar estos cambios sobre la marcha.

Lunes 11 (día 1)

Team Vitality vs Alqadsiah Esports – 3:00 a.m. (Colombia), 2:00 a.m. (México), 10:00 a.m. (España)

T1 vs Weibo Gaming – 3:00 a.m. (Colombia), 2:00 a.m. (México), 10:00 a.m. (España)

Mouz vs Aegis – 5:30 a.m. (Colombia), 4:30 a.m. (México), 12:30 p.m. (España)

Virtus.Pro vs Team Falcons – 5:30 a.m. (Colombia), 4:30 a.m. (México), 12:30 p.m. (España)

Flash Wolves vs Aegis – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Citadel Gaming vs Fnatic – 8:00 a.m. (Colombia), 7:00 a.m. (México), 3:00 p.m. (España)

Roc Esports vs Wolves Esports – 10:30 a.m. (Colombia), 9:30 a.m. (México), 5:30 p.m. (España)

Martes 12 (día 2)

Noticia en desarrollo

Miércoles 13 (día 3)

Noticia en desarrollo

Cuartos de final

Se llevarán a cabo el jueves 14 de agosto 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial del torneo de TFT en la EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

¡Atención! Las horas indicadas son las ofrecidas por el horario oficial. Las partidas pueden ser aplazadas o cambiar de horarios sin previo aviso. Trataremos de actualizar estos cambios sobre la marcha.

Jueves 14 (día 4)

Noticia en desarrollo

Finales

Las semifinales, partida por el tercer puesto y la gran final Se llevarán a cabo el viernes 15 de agosto 2025. Las partidas son las siguientes y se pueden ver en la transmisión oficial del torneo de TFT en la EWC 2025 y en el canal de YouTube oficial del evento.

¡Atención! Las horas indicadas son las ofrecidas por el horario oficial. Las partidas pueden ser aplazadas o cambiar de horarios sin previo aviso. Trataremos de actualizar estos cambios sobre la marcha.

Viernes 15 (día 5)

Noticia en desarrollo

Pueden conocer más sobre la EWC o Esports World Cup 2025 siguiendo este enlace.

