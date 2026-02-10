Esports

Fecha, horarios, equipos y más sobre el torneo Game Changers LATAM 2026 de Valorant

Las mejores jugadoras de la región se enfrentan entre sí.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

La temporada competitiva continúa con este enfrentamiento entre 12 equipos femeninos de Latinoamérica. Vamos a conocer todo lo que deben saber sobre el stage 1 del torneo de Valorant Game Changers LATAM 2026, incluyendo la fecha en que empieza, los horarios de sus partidas, equipos participantes, etc.

Esta primera fase del torneo empezará el miércoles 11 de febrero y se extenderá hasta el martes 7 de abril de 2026. Los equipos participantes pertenecen tanto las regiones competitivas de Latinoamérica Norte como de Latinoamérica Sur y son los siguientes:

Latinoamérica NorteLatinoamérica Sur
Akave Esports VISA KRÜ Blaze
FusionUniversity War
Bon Bon BumLeviatán
MYVRAOlimpo Gold
No Sweat BlossonLooking for Laburo
LegiowonPolar Squad

Las partidas de la temporada regular serán los siguientes días

  • Jornada 1: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero
  • Jornada 2: del miércoles 18 al viernes 20 de febrero
  • Jornada 3: del miércoles 25 al viernes 27 de febrero
  • Jornada 4: del lunes 16 al miércoles 18 de marzo
  • Jornada 5: del lunes 23 al miércoles 25 de marzo

Durante esta fase NO se emitirán las partidas online todos los días. Solo el miércoles inaugural, los viernes 20 y 27 de febrero y los miércoles 18 y 25 de marzo.

Luego tendremos la fase de Playoffs del 30 de marzo al 3 de abril. Las finales serán el 6 de abril (LATAM SUR) y el 7 de abril (LATAM NORTE)

Todas las partidas del stage 1 del torneo de Valorant Game Changers LATAM 2026 empezarán en las fechas señalas en los siguientes horarios:

  • México: 4:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 7:00 p.m.

Abajo pueden ver un calendario con el resumen de los horarios.

En cuanto al formato del torneo, en la Fase de grupos cada región jugará un formato «todos contra todos» en encuentros de tres partidas. Los cuatro mejores equipos de cada región avanzarán a los Playoffs y el equipo con menor puntaje de cada una disputará la serie de Promoción–Relegación. Los Playoffs se jugarán a doble eliminación también al mejor de tres. Los dos equipos que superen sus respectivas llaves en cada región pasarán a la final que será al mejor de cinco partidas.

Las partidas transmitidas del stage 1 del torneo de Game Changers LATAM 2026 se pueden ver en los canales oficiales de Valorant Latinoamérica en Twitch y YouTube.

