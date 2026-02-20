Fecha, horarios, equipos y cómo ver el torneo Valorant Masters 2026 de Santiago de Chile

El primer gran torneo del juego de disparos de Riot Games está listo para empezar. Hablamos del Valorant Masters Santiago de Chile 2026 y vamos a decirles todo lo que necesitan saber para disfrutarlo: fecha y horarios de las partidas, equipos participantes, formato, enlaces para verlo en vivo y más.

Lo primero que seguramente quieren saber son las fecha del torneo. El Valorant Masters se desarrollará entre el sábado 28 de febrero y el domingo 15 de marzo de 2026. Más adelante veremos exactamente cuándo son las partidas, pero por ahora vamos a conocer cuáles son los equipos que clasificaron en cada una de las ligas: Américas, Asia Pacífico, Europa/Medio Oriente/África y China.

Américas Pacífico EMEA China FURIA NS Redforce BBL Esports All Gamers G2 T1 Gentle Mates XLG Esports NRG Paper Rex Team Liquid EDward Gaming

Ahora hablemos del formato del torneo que se divide en dos fases: la etapa suiza y los playoffs. Los campeones del Kickoff de cada liga ya pasaron directamente a los playoffs, así que la fase suiza solo será disputada entre ocho equipos.

Veamos los días y horarios en que se desarrollan las partidas de cada fase:

La Fase Suiza va del sábado 28 de febrero al miércoles 4 de marzo.

va del sábado 28 de febrero al miércoles 4 de marzo. Los Playoffs va del viernes 6 de al martes 10 de marzo

Las partidas comienzan a las siguientes horas (quedamos pendientes de confirmar si serán afectadas por el cambio de horario de verano).

México : 10:00 a.m sábados y domingo, 11:00 a.m. entre semana

: 10:00 a.m sábados y domingo, 11:00 a.m. entre semana Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m sábados y domingo, 12:00 m. entre semana

: 11:00 a.m sábados y domingo, 12:00 m. entre semana Argentina, Chile : 1:00 p.m sábados y domingo, 2:00 p.m. entre semana

: 1:00 p.m sábados y domingo, 2:00 p.m. entre semana España: 5:00 p.m sábados y domingo, 6:00 p.m. entre semana

Las semifinales y finales serán del viernes 13 al domingo 15 de mayo en las siguientes horas (quedamos pendientes de confirmar si serán afectadas por el cambio de horario de verano):

México : 10:00 a.m

: 10:00 a.m Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m

: 11:00 a.m Argentina, Chile : 1:00 p.m

: 1:00 p.m España: 5:00 p.m

Podremos ver todas las partidas del torneo Valorant Masters Santiago de Chile 2026 en los canales oficiales para Latinoamérica de Twitch y YouTube.

Si tenemos vinculada nuestra cuenta de Riot Games con las plataformas de video podemos ganar un grafiti y diferentes títulos por ver las partidas o participando en los ‘Pick’ems’.

Esto es todo lo que necesitan saber sobre el torneo. Les deseamos muchos éxitos al equipo brasileño FURIA, que son la representación latinoamericana en la competencia.