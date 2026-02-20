Esports

Fecha, horarios, equipos y cómo ver el torneo Valorant Masters 2026 de Santiago de Chile

Los mejores del mundo vienen a Latinoamérica.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

El primer gran torneo del juego de disparos de Riot Games está listo para empezar. Hablamos del Valorant Masters Santiago de Chile 2026 y vamos a decirles todo lo que necesitan saber para disfrutarlo: fecha y horarios de las partidas, equipos participantes, formato, enlaces para verlo en vivo y más.

Lo primero que seguramente quieren saber son las fecha del torneo. El Valorant Masters se desarrollará entre el sábado 28 de febrero y el domingo 15 de marzo de 2026. Más adelante veremos exactamente cuándo son las partidas, pero por ahora vamos a conocer cuáles son los equipos que clasificaron en cada una de las ligas: Américas, Asia Pacífico, Europa/Medio Oriente/África y China.

- Publicidad -
AméricasPacíficoEMEAChina
FURIANS RedforceBBL EsportsAll Gamers
G2T1Gentle MatesXLG Esports
NRGPaper RexTeam LiquidEDward Gaming

Ahora hablemos del formato del torneo que se divide en dos fases: la etapa suiza y los playoffs. Los campeones del Kickoff de cada liga ya pasaron directamente a los playoffs, así que la fase suiza solo será disputada entre ocho equipos.

Veamos los días y horarios en que se desarrollan las partidas de cada fase:

  • La Fase Suiza va del sábado 28 de febrero al miércoles 4 de marzo.
  • Los Playoffs va del viernes 6 de al martes 10 de marzo

Las partidas comienzan a las siguientes horas (quedamos pendientes de confirmar si serán afectadas por el cambio de horario de verano).

  • México: 10:00 a.m sábados y domingo, 11:00 a.m. entre semana
  • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m sábados y domingo, 12:00 m. entre semana
  • Argentina, Chile: 1:00 p.m sábados y domingo, 2:00 p.m. entre semana
  • España: 5:00 p.m sábados y domingo, 6:00 p.m. entre semana

Las semifinales y finales serán del viernes 13 al domingo 15 de mayo en las siguientes horas (quedamos pendientes de confirmar si serán afectadas por el cambio de horario de verano):

  • México: 10:00 a.m
  • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m
  • Argentina, Chile: 1:00 p.m
  • España: 5:00 p.m

Podremos ver todas las partidas del torneo Valorant Masters Santiago de Chile 2026 en los canales oficiales para Latinoamérica de Twitch y YouTube.

Si tenemos vinculada nuestra cuenta de Riot Games con las plataformas de video podemos ganar un grafiti y diferentes títulos por ver las partidas o participando en los ‘Pick’ems’.

Esto es todo lo que necesitan saber sobre el torneo. Les deseamos muchos éxitos al equipo brasileño FURIA, que son la representación latinoamericana en la competencia.

Más de Riot Games

Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends
 Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup…
Estas son las nuevas skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa en League of Legends
 Estas son las nuevas skins Petricita Corrupta para…
2XKO: Riot Revela que Akali y Senna serán los siguientes personajes en llegar
 2XKO: Riot Revela que Akali y Senna serán…
Fecha, horarios, equipos y más sobre el torneo Game Changers LATAM 2026 de Valorant
 Fecha, horarios, equipos y más sobre el torneo…
2XKO: Riot Games despide a cerca de 80 desarrolladores a solo tres semanas desde su lanzamiento
 2XKO: Riot Games despide a cerca de 80…
2XKO: Riot y Twitch generan polémica por un acuerdo de «patrocinio» insignificante para los creadores de contenido
 2XKO: Riot y Twitch generan polémica por un…
Más de:
Valorant Valorant
Arabia Saudita, por medio de Qiddiya, adquiere el 100% de EVO
Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends
Capcom Cup 12: conoce el orden de los grupos con los 48 mejores jugadores de Street Fighter 6 del mundo
Equipos y fechas de los torneos LRN y LRN 2026 Split 1 de League of Legends
Capcom Cup 12, fecha, precios y como ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Todo lo que debes saber sobre la condición de mapa «huracán» en ARC Raiders
Siguiente artículo Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
No hay comentarios

Lo último

Phil Spencer y Sarah Bond abandonan el barco de Xbox, dejando la compañía a la deriva
Videojuegos
Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
Videojuegos
Todo lo que debes saber sobre la condición de mapa «huracán» en ARC Raiders
Videojuegos
AMD Zen 6 «Olympic Ridge»: filtraciones revelan cuántos núcleos tendrán estos nuevos procesadores
Tecnología