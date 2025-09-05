Esports

Fecha, horarios, equipos y todo sobre el torneo Valorant Champions Paris 2025

Acción francesa.

El torneo más importante de Valorant del año está cerca, así que vamos a compartir con ustedes todos los detalles que necesitan conocer para disfrutarlo: los equipos participantes, su fecha de inicio, los horarios de las partidas y cómo verlas en vivo.

Empecemos con los equipos participantes. Por el lado de las Américas tenemos a G2 Esports, NRG, Sentinels y MiBR. China será representado por Bilibili Gaming, Dragon Ranger Gaming, Edward Gaimng y Xi Lai Gaming. Europa, Medio Oriente y África tiene a Team Liquid, GiantX, FNATIC y Team Heretics. Por último, los equipos de Asia Pacífico son Paper Rex, Rex Regum Qeon, T1 y DRX.

La fecha de inicio del torneo Valorant Champions Paris 2025 será el viernes 12 de septiembre. Empezará con una fase de grupos y entrará en la etapa de ‘playoffs’ el 25 del mismo mes con los ocho equipos que clasifiquen. La gran final será el domingo 5 de octubre de 2025.

Horarios de las partidas

Las partidas del torneo Valorant Champions Paris 2025 empezarán a las 7:00 a.m. (México), 8:00 a.m. (Colombia) 3:00 p.m. (España).

Pueden ver un calendario del torneo a continuación:

Cómo ver las partidas en vivo y recompensas por ver las partidas

Podremos ver las partidas de Valorant Champions Paris 2025 en español latino mediante el canal de Twitch oficial para Latinoamérica: twitch.tv/valorant_la.

Podemos reclamar las siguientes recompensas por ver el torneo:

  • Título Oui, Chef – sintoniza una partida en directo entre el 12 e el 29 de septiembre.
  • Grafiti Disparo de pan – sintoniza una partida en directo entre el 3 y el 4 de octubre.
  • Tarjeta Zona de exclusión aérea – sintoniza la gran final en directo el 5 de octubre
