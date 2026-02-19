Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends

Las competencias de las ligas regionales de LoL Latinoamérica no son los únicos eventos de esports de este juego que vamos a tener en marzo. Pronto podremos disfrutar también de la Americas Cup 2026, un torneo de League of Legends con competidores de la LCS (Norte y Suramérica) y la CBLOL (Brasil).

En este torneo van a participar los segundos y terceros clasificados tanto de la liga LCS y como de la liga CBLOL. Se trata de una competencia relativamente pequeña de solo cuatro equipos que se llevará a cabo en el Riot Games Arena de São Paulo entre el miércoles 4 y el domingo 8 de marzo de 2026.

El formato de este torneo queda claro dando una mirada a las llaves.

Las fechas y horarios de las partidas de la Americas Cup 2026 de League of Legends son las siguientes:

4 al 6 de marzo : 3:00 p.m. (México), 4:00 p.m. (Colombia) 6:00 p.m. (Argentina)

: 3:00 p.m. (México), 4:00 p.m. (Colombia) 6:00 p.m. (Argentina) 7 al 8 de marzo: 1:00 p.m. (México), 2:00 p.m. (Colombia), 4:00 p.m. (Argentina)

Pueden ver todas las partidas en los canales oficiales de LoL Esports Latinoamérica en nuestros idioma.