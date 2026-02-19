Esports

Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends

Más oportunidades para los miembros de la LCS y la CBLOL.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Las competencias de las ligas regionales de LoL Latinoamérica no son los únicos eventos de esports de este juego que vamos a tener en marzo. Pronto podremos disfrutar también de la Americas Cup 2026, un torneo de League of Legends con competidores de la LCS (Norte y Suramérica) y la CBLOL (Brasil).

En este torneo van a participar los segundos y terceros clasificados tanto de la liga LCS y como de la liga CBLOL. Se trata de una competencia relativamente pequeña de solo cuatro equipos que se llevará a cabo en el Riot Games Arena de São Paulo entre el miércoles 4 y el domingo 8 de marzo de 2026.

El formato de este torneo queda claro dando una mirada a las llaves.

Las fechas y horarios de las partidas de la Americas Cup 2026 de League of Legends son las siguientes:

  • 4 al 6 de marzo: 3:00 p.m. (México), 4:00 p.m. (Colombia) 6:00 p.m. (Argentina)
  • 7 al 8 de marzo: 1:00 p.m. (México), 2:00 p.m. (Colombia), 4:00 p.m. (Argentina)

Pueden ver todas las partidas en los canales oficiales de LoL Esports Latinoamérica en nuestros idioma.

