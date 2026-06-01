Fechas, equipos y todo lo que deben saber sobre el torneo Valorant Masters Londres 2026

El siguiente paso en el camino hacia el gran torneo Champions es una nueva edición de Valorant Masters que se celebrará en junio de 2026 en Londres, Inglaterra, y en el que participarán los 12 mejores equipos del mundo, tres de cada región. Vamos a conocer las fechas y horarios de las partidas, quiénes van a jugar y todo lo que deben saber para no perderse este evento.

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Este torneo empezará el sábado 6 de junio de 2026 y los equipos participantes son:

Américas: Leviatán, G2 Esports y NRG

Leviatán, G2 Esports y NRG Asia Pacífico: Paper Rex, Full Sense y Global Esports

Paper Rex, Full Sense y Global Esports Europa, Medio Oriente y Asia central : Team Heretics, Team Vitality y FUT Esports

: Team Heretics, Team Vitality y FUT Esports China: EDward Gaming, XLG Esports y Dragon Ranger Gaming

Valorant Masters Londres 2026 comenzará con la fase de Sistema Suizo entre el sábado 6 y el miércoles 10 de junio sin los campeones de la Fase 1 de cada liga, que llegan directamente a los Playoffs, que empiezan el viernes 12. Las finales se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de junio. Pueden conocer más detalles sobre el formato viendo este video.

Pueden ver el calendario de partidas a continuación.

Entre el sábado 6 y el martes 16 de junio, las partidas de la Fase Suiza y Playoffs serán en los siguientes horarios:

México : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. España: 4:00 p.m.

Las Finales entre el 19 y el 21 de junio serán en los siguientes horarios:

México : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Chile: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Argentina : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. España: 3:00 p.m.

Pueden ver todas las partidas del torneo VCT Valorant Masters Londres 2026 en los canales oficiales del juego para Latinoamérica.

¡Muchas suerte a los jugadores de América!

Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.