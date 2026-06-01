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Fechas, equipos y todo lo que deben saber sobre el torneo Valorant Masters Londres 2026

Los mejores equipos del mundo siguen recorriendo el VCT.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El siguiente paso en el camino hacia el gran torneo Champions es una nueva edición de Valorant Masters que se celebrará en junio de 2026 en Londres, Inglaterra, y en el que participarán los 12 mejores equipos del mundo, tres de cada región. Vamos a conocer las fechas y horarios de las partidas, quiénes van a jugar y todo lo que deben saber para no perderse este evento.

Este torneo empezará el sábado 6 de junio de 2026 y los equipos participantes son:

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  • Américas: Leviatán, G2 Esports y NRG
  • Asia Pacífico: Paper Rex, Full Sense y Global Esports
  • Europa, Medio Oriente y Asia central: Team Heretics, Team Vitality y FUT Esports
  • China: EDward Gaming, XLG Esports y Dragon Ranger Gaming

Valorant Masters Londres 2026 comenzará con la fase de Sistema Suizo entre el sábado 6 y el miércoles 10 de junio sin los campeones de la Fase 1 de cada liga, que llegan directamente a los Playoffs, que empiezan el viernes 12. Las finales se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de junio. Pueden conocer más detalles sobre el formato viendo este video.

Pueden ver el calendario de partidas a continuación.

Entre el sábado 6 y el martes 16 de junio, las partidas de la Fase Suiza y Playoffs serán en los siguientes horarios:

  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 a.m.
  • Chile: 10:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.
  • España: 4:00 p.m.

Las Finales entre el 19 y el 21 de junio serán en los siguientes horarios:

  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 a.m.
  • Chile: 9:00 a.m.
  • Argentina: 10:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Pueden ver todas las partidas del torneo VCT Valorant Masters Londres 2026 en los canales oficiales del juego para Latinoamérica.

¡Muchas suerte a los jugadores de América!

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Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.

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