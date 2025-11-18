Fechas, horarios y cómo ver el Campeonato Pokémon de Latinoamérica 2025

Aunque el Campeonato Mundial de Pokémon de este año se celebró hace apenas unos meses, ya estamos listos para empezar una nueva temporada competitiva. El Campeonato Internacional de Pokémon de Latinoamérica 2025 se va a celebrar en Brasil y está a punto de comenzar, así que vamos a darles toda la información que necesitan sobre las fechas, horarios y enlaces para que lo puedan ver en vivo.

Durante este evento podremos ver los torneos latinoamericanos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, el Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Pokémon UNITE. Si ven las partidas en la transmisión oficial podrán con seguir recompensas digitales para todos esos juegos. Aquí tienen las instrucciones para recibirlos.

Pokémon Scarlet/Violet

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/Pokemon y en YouTube.com/@Pokemon

Viernes 21 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Sábado 22 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Domingo 23 de noviembre: 9:00 a.m. (México) 10:00 a. m. (Colombia) 4:00 p.m. (España)

Juego de Cartas (JCC)

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/PokemonTCG y en YouTube.com/@Pokemon

Viernes 21 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Sábado 22 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Domingo 23 de noviembre: 9:00 a.m. (México) 10:00 a. m. (Colombia) 4:00 p.m. (España)

Pokémon GO

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/PokemonGO y en YouTube.com/@Pokemon

Viernes 21 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Sábado 22 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Domingo 23 de noviembre: 7:30 a.m. (México) 8:30 a. m. (Colombia) 2:00 p.m. (España)

Pokémon Unite

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/PokemonUNITE y en YouTube.com/@PokemonUNITE

Viernes 21 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Sábado 22 de noviembre : 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España) Domingo 23 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

Esas son todas las fechas, horas y enlaces para que puedan ver el Campeonato Internacional de Pokémon de Latinoamérica 2025 que se va a llevar a cabo en Sao Paulo, Brasil. Esperamos que lo disfruten.