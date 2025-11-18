Esports

Fechas, horarios y cómo ver el Campeonato Pokémon de Latinoamérica 2025

La acción se mueve de Anaheim a Sao Paulo.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Aunque el Campeonato Mundial de Pokémon de este año se celebró hace apenas unos meses, ya estamos listos para empezar una nueva temporada competitiva. El Campeonato Internacional de Pokémon de Latinoamérica 2025 se va a celebrar en Brasil y está a punto de comenzar, así que vamos a darles toda la información que necesitan sobre las fechas, horarios y enlaces para que lo puedan ver en vivo.

Contenido:
Pokémon Scarlet/VioletJuego de Cartas (JCC)Pokémon GOPokémon UniteMás de Pokémon en GamerFocus

Durante este evento podremos ver los torneos latinoamericanos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, el Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Pokémon UNITE. Si ven las partidas en la transmisión oficial podrán con seguir recompensas digitales para todos esos juegos. Aquí tienen las instrucciones para recibirlos.

- Publicidad -

Pokémon Scarlet/Violet

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/Pokemon y en YouTube.com/@Pokemon

  • Viernes 21 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Sábado 22 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Domingo 23 de noviembre: 9:00 a.m. (México) 10:00 a. m. (Colombia) 4:00 p.m. (España)

Juego de Cartas (JCC)

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/PokemonTCG y en YouTube.com/@Pokemon

  • Viernes 21 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Sábado 22 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Domingo 23 de noviembre: 9:00 a.m. (México) 10:00 a. m. (Colombia) 4:00 p.m. (España)

Pokémon GO

Pueden ver las partidas en  Twitch.tv/PokemonGO y en YouTube.com/@Pokemon

  • Viernes 21 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Sábado 22 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Domingo 23 de noviembre: 7:30 a.m. (México) 8:30 a. m. (Colombia) 2:00 p.m. (España)

Pokémon Unite

Pueden ver las partidas en Twitch.tv/PokemonUNITE y en YouTube.com/@PokemonUNITE

  • Viernes 21 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Sábado 22 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)
  • Domingo 23 de noviembre: 6:00 a.m. (México) 7:00 a. m. (Colombia) 1:00 p.m. (España)

Esas son todas las fechas, horas y enlaces para que puedan ver el Campeonato Internacional de Pokémon de Latinoamérica 2025 que se va a llevar a cabo en Sao Paulo, Brasil. Esperamos que lo disfruten.

Más de Pokémon en GamerFocus

 ¿Está Pokémon Pokopia ubicado en un posapocalipsis?
Última actualización de Nintendo Switch y Switch 2…
Conoce algunos de los personajes originales en Pokémon…
¿Está Pokémon Pokopia ubicado en un posapocalipsis?
Última actualización de Nintendo Switch y Switch 2 corrompe a Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl
Conoce algunos de los personajes originales en Pokémon Pokopia para Switch 2 y su tráiler extendido
PokéPark Kanto anuncia su fecha de apertura, el primer parque temático permanente de Pokémon
Pokémon Pokopia ya tiene fecha de lanzamiento, pero la edición «física» será una decepcionante Game-Key Card (Tarjeta llave de juego)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Los juegos que llegan y se van de Game Pass en la segunda mitad de noviembre de 2025
No hay comentarios

Lo último

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en la segunda mitad de noviembre de 2025
Videojuegos
Vendetta es el nuevo personaje de Overwatch 2: fecha de su prueba gratis y cuándo llega al juego
Videojuegos
Karol G y el ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano: la colaboración que no esperábamos
Cultura POP
El tercer corto animado de Los Simpson y Fortnite trae la invasión de Homeros y el Homero gigante
Videojuegos