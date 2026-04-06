Guilty Gear Strive 2.0: estas son las notas del parche y los cambios generales

Arc System Works ha confirmado que la actualización versión 2.00 de Guilty Gear Strive se lanzará el próximo 9 de abril de 2026. Este parche marca el inicio de una nueva etapa para el título, centrada en darle un lavado de cara total al juego lanzado en el 2021. Sin embargo aunque las notas publicadas hoy detallan las adiciones de contenido y ajustes de sistema, la desarrolladora japonesa ha precisado que los cambios específicos de balance de batalla (ajustes de personajes y mecánicas de combate) se revelarán el 7 de abril de 2026.

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Cambios generales y a modos de juego en Guilty Gear Strive 2.0

Se añadió a Jam Kuradoberi como personaje jugable. Jam estará disponible tras adquirir el «GGST Season Pass 5» o el artículo DLC «Jam Kuradoberi».

como personaje jugable. Jam estará disponible tras adquirir el «GGST Season Pass 5» o el artículo DLC «Jam Kuradoberi». Se añadió el tema de Jam Kuradoberi, «Trying hard is hard, so I try hard to try hard». Jam Kuradoberi debe estar seleccionable para poder usar el BGM.

Se añadieron artículos de avatar y galería para Jam Kuradoberi. Los nuevos artículos de avatar y galería se pueden obtener mediante la «pesca».

Se añadieron los siguientes BGM al Modo Galería y Figura Digital: Babel Nose (Tema de Jam de Guilty Gear XX) Bao Babel Nose (Tema de Jam de Guilty Gear Xrd)

Se añadieron/actualizaron entradas de los siguientes personajes en GG WORLD: Jam Kuradoberi Usagi

Se añadió el escenario DLC “Cradled by the Four Beasts.” El escenario estará disponible tras adquirir el «GGST Season Pass 5».

Se realizaron ajustes para mejorar el rendimiento en los siguientes escenarios de batalla: Castle of the Silver Feet L’oro Di Illyria Original Times Square “A Happy Family” Seventh Heaven District 12-Dimensional Flux Observatory Jellyfish Skyarium



Otros ajustes generales

Se añadieron las siguientes interacciones de diálogo: Líneas de introducción pre-batalla: (VS Chipp) Anji/Unika/Chipp (VS Anji) Chipp (VS Bridget) Dizzy (VS Asuka R♯ / VS Asuka R. Kreutz) Unika (VS Dizzy) Bridget (VS Unika) Chipp/Asuka R♯/Asuka R. Kreutz Líneas de victoria de partida: (VS Chipp) Chipp (VS Unika) Chipp

Se ajustaron las reglas de prioridad para los colores de los personajes en partidas en línea: Anterior: Prioriza al P1. Después del cambio: Prioriza a uno mismo. Los modos offline mantienen la misma regla que antes, priorizando al P1. Las repeticiones mantienen la misma regla que antes, priorizando al P1. (Ej.) Una partida con ambos P1 y P2 usando Sol Color 3: En la pantalla del jugador del lado P1, el P1 usará el Color 3 y el P2 usará el Color 1. En la pantalla del jugador del lado P2, el P1 usará el Color 1 y el P2 usará el Color 3. En la pantalla de repetición, el P1 se mostrará con el Color 3 y el P2 con el Color 1.

El ícono del personaje mostrado junto a la barra de salud en batalla en el lado del P2 ya no está invertido.

Menú Principal

Se ajustó el diseño del Menú Principal.

Se actualizaron las voces al seleccionar ciertos modos.

Se añadió la opción “Battle UI Skin” en el Menú Principal y Quick Start.

Se ajustó la configuración predeterminada de Quick Start en los Ajustes de Juego a Modo Arcade.

La Guía de Ayuda para cada modo ahora se puede ver desde los Ajustes de Juego. Ahora es posible ver el texto de la Guía de Ayuda que anteriormente solo se mostraba en el lanzamiento inicial.

Skin de la Interfaz de Batalla (Battle UI Skin)

Se añadió una función que permite al jugador personalizar el diseño de la barra de salud y otros elementos durante la batalla.

El nuevo diseño “Versión 2.00” se aplicará automáticamente después de que el juego se actualice a la Ver. 2.00. Es posible volver al diseño inicial. También es posible cambiar a la Skin de UI de Batalla “Vintage Metal” que viene con el Season Pass 5 como bonificación aquí.

R-Code

Se añadió la función Wanted Poster Skin que permite al jugador personalizar el diseño de su R-Code.

Se añadió el nuevo diseño de la Ver. 2.00, Rusty Metal. También es posible cambiar a la Wanted Poster Skin “Street” que viene con el Season Pass 5 como bonificación aquí.

Los jugadores VIP ahora obtienen un efecto único alrededor del área del personaje en su Wanted Poster. La apariencia VIP cambia para la configuración predeterminada (original) de Wanted Poster Skin, pero no altera ninguna configuración personalizada de Wanted Poster Skins.

Selección de Personaje

Se actualizó la pantalla de Selección de Personaje. Los personajes ahora están alineados en tres filas, con los siguientes ajustes: La selección aleatoria ahora se puede realizar con el botón L1 (LB). El ícono de Personaje Aleatorio ha sido eliminado. La opción “Accesorios” ahora se puede ajustar para algunos personajes al seleccionar un color. Personajes afectados: Jack-O’, Johnny, Jam. Jack-O’ puede comenzar la batalla con su máscara quitada. Asuka R. Kreutz ahora puede ser seleccionado presionando Confirmar mientras se pulsa el botón R1 (RB). Los accesorios no se pueden configurar en el Modo Arcade. Se actualizó la animación de transición a la batalla. Se actualizó la voz para el nombre de Sin para que reproduzca su nombre completo.



Modo Entrenamiento

Se añadió el elemento “Intervalo de Ataque” (Attack Interval) a la visualización en pantalla. Esto muestra la duración después de que un ataque impacta o es bloqueado cuando el oponente pudo actuar hasta que el siguiente ataque impacta. Esto ayuda al confirmar secuencias de bloqueo sin huecos (gapless block strings) o ataques «meaty» al levantarse.

Partida Clasificatoria (Ranked Match)

Se ajustaron las mecánicas de reinicio del rango Vanquisher. En lugar de reiniciar a un valor fijo de DR 1500, ahora se ajusta según el DR final del jugador cuando terminó la fase anterior. [Al final de la fase] DR 1800 → [Después del reinicio] DR 1590. [Al final de la fase] DR 1402 → [Después del reinicio] DR 1471.

Se añadieron niveles de rango que fluctúan según el DR dentro del rango Vanquisher.

Se añadieron insignias que reflejan los valores de DR en línea con los nuevos niveles de rango Vanquisher.

Se añadió Imperius , un título solo para los 100 mejores jugadores del rango Vanquisher. Una vez que te sitúes dentro de los 100 mejores, tu rango se mostrará como Imperius con tu clasificación numérica. Tu rango cambiará a Imperius cuando te sitúes dentro de los 100 mejores, independientemente de tu nivel de rango Vanquisher actual.

, un título solo para los 100 mejores jugadores del rango Vanquisher. Una vez que te sitúes dentro de los 100 mejores, tu rango se mostrará como Imperius con tu clasificación numérica. Tu rango cambiará a Imperius cuando te sitúes dentro de los 100 mejores, independientemente de tu nivel de rango Vanquisher actual. En línea con la adición de Imperius, se añadieron “Ranking Imperius (Actual)” y “Ranking Imperius (Anterior)” a la pantalla de Ranking. Este Ranking muestra a los 100 mejores jugadores del rango Vanquisher. A diferencia de los otros rankings existentes, este se muestra por personaje, por lo que el mismo jugador puede aparecer en el Ranking varias veces con diferentes personajes.

Ajustes adicionales que llegan con la versión 2.0 de Guilty Gear Strive

Se añadió una opción para “Reintentar con dificultad más baja” a la pantalla de Resultados tras perder en el Modo Arcade. Esto permite reintentar la pelea con el oponente comenzando con la salud considerablemente reducida. Esta función está destinada a ayudar a los jugadores que simplemente desean disfrutar de la historia. Para los Modos Arcade que no están estructurados en capítulos, la dificultad fluctúa de la misma manera que antes.

Se realizaron las siguientes adiciones/eliminaciones de errores mostrados en la pantalla de Resultados. Esto es para ayudar a la administración a confirmar el estado de los errores relacionados con la red. Adiciones: Ahora muestra “Error al cargar los datos del jugador” al fallar la carga del R-Code. Ahora muestra “Error al cargar los resultados de la partida” al fallar la carga de los registros de la partida. Eliminación: Ya no muestra “Sobrescrito debido a que se superó el límite máximo de guardado” cuando se supera el límite de guardado de repeticiones. Las repeticiones se sobrescribirán al superar el límite máximo de guardado, como antes.

Se ajustó el contenido de algunos desafíos en el Modo Misión en línea con la actualización de batalla.

Se añadió una opción para pescar 50 veces a la vez en “Pesca”.

Se revisó el procesamiento de la conexión de red en la pantalla de Título para reducir un poco el tiempo de conexión al servidor.

Se corrigieron errores menores en el texto para cada idioma.

PlayStation®5: Se solucionó un problema donde el juego no podía avanzar más allá de la pantalla de Resultados hasta que ocurría un tiempo de espera al jugar una Partida Clasificatoria directamente después de una partida de PlayStation® Tournaments.

Fuente: página oficial de Guilty Gear