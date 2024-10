House of Fighting: horarios y resultados del amanecedero fighting del 2024

Amanecederos Fighting es un evento que ha acompañado a la comunidad de juegos de pelea desde hace más de 15 años. Ahora, luego de la última edición —la cual fue hace ya dos años— regresa el evento que reúne a toda la comunidad de juegos de pelea de la capital de Colombia en una noche llena de encuentros y torneos de deferentes títulos del género. Si bien, los Amanecederos Fighting se han caracterizado por tener entre la lista de juegos principales clásicos de los juegos de pelea. Sin embargo, en House of Fighhting —nombre del amanecedero del 2024— los torneos oficiales rinden tributo a dos clásicos, Ultra Street Fighter IV y Mortal Kombat Trilogy. Mientras que los otros, Street Fighter 6 y The King of Fighters XV, los dos juegos con más alto nivel competitivo en el país, completan el grupo de torneos oficiales del amanecedero del 2024.

¿Cuándo y dónde es House of Fighting, el amanecedero del 2024?

Este año, House of Fighting se llevará a cabo en la Bodegamer ubicada en la calle 78 bis #78 – 18 en la ciudad de Bogotá, Colombia. El evento inicia a las 6:00 PM y los torneos serán trasmitidos en el canal en YouTube de Amanecederos Fighting. La premiación, como es costumbre, es el 100 % del recaudo cada torneo. No obstante, en House of Fighting, habrá diferentes incentivos para cada uno de los torneos.

¿Qué es un amanecedero fighting?

Como su nombre lo indica los estos eventos son reuniones nocturnas de juegos de pelea donde, si bien la organización tiene torneos oficiales, los demás asistentes pueden llevar sus consolas o setups y competir contra todos los demás. No es solo un día donde se juegan unos pocos juegos. Es toda una celebración de entusiastas del genero.

Resultados de los torneos oficiales de House of Fighting, el amanecedero del 2024

Ya sabemos que los torneos oficiales de House of Fighting son Street Fighter 6, The King of Fighters XV, Ultra Street Fighter IV y Mortal Kombat Trilogy. Cada uno de estos torneos iniciará a las 10:00 PM. Así que deben estar pendientes. Ya que en este artículo estaremos compartiendo el Top 8 de cada uno de los torneos oficiales del evento.

Esta nota de ira actualizando con los resultados y repetición de cada uno de los Top 8 de los torneos oficiales de House of Fighting.