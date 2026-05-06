Invincible Vs: todas las notas del primer parche o actualización del juego

A casi una semana del lanzamiento de Invincible Vs, título que cuenta con un elenco inicial de 18 personajes, el equipo de desarrollo ha publicado su primer hotfix (actualización de urgencia). Esta versión busca resolver errores críticos detectados por la comunidad tras el estreno, enfocándose en la estabilidad del sistema y la corrección de secuencias de combate no intencionadas.

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Todas las notas del parche o primer actualización de Invincible Vs

La prioridad de este parche es la eliminación de un combo infinito identificado en uno de los personajes de la plantilla, así como la implementación de sanciones más estrictas para los jugadores que abandonan las partidas de forma prematura o hacen rage quit. Además, se han aplicado mejoras en la interfaz para los usuarios que utilizan controles de movimiento y correcciones en la visualización de efectos visuales durante las partidas en línea.

Adicionalmente, el equipo de desarrollo de Invincible Vs reconoce que la verificación de los puntos de liga (LP) tras una desconexión puede presentar un retraso de hasta 30 segundos en el servidor. En plataformas específicas, se reportan fallos en los subtítulos de Xbox y la ausencia de mensajes de error en PS5 cuando un oponente abandona la partida. Asimismo, existe un error en la entrega de notificaciones al desbloquear a Viltrumite Omni-Man en dificultad difícil y un fallo que sobrescribe el esquema de control del usuario por el del Jugador 1 tras visualizar una repetición completa. Todos estos errores serán arreglados en una futura actualización.

Cambios generales:

Categoría Cambio implementado Tutorial El flujo de entrenamiento ahora muestra correctamente los inputs de movimiento. Interfaz El comando predeterminado para Taunt en controles de movimiento cambió a Débil + Fuerte. Cinemáticas Se habilitó la opción para saltar las introducciones de los combates. Rendimiento PC Mejora en el enfoque y navegación del ratón al usar Alt-Tab. Sistema Online Corrección en el manejo de VFX por el Rollback para evitar efectos de estrobo o persistencia visual. Sanciones Los jugadores que abandonen partidas igualadas perderán puntos de liga (LP) automáticamente. Conectividad Solución a problemas de ingreso en salas con juego cruzado (crossplay) desactivado. Controles Ajuste en el Boosted Dash para evitar el gasto accidental de la barra si el plink falla por un frame. Modo Historia Se eliminó el error que otorgaba un 5% extra de daño a la IA si el P2 usaba controles de movimiento. Repeticiones El orden de la lista de replays ahora es de más reciente a más antiguo.

Cambios por personaje

A continuación se presenta el ajuste específico realizado al balance de los combatientes para mantener la integridad competitiva del juego.

Personaje Ajuste realizado Conquest Ya no puede encadenar un Salto con Medio Sostenido en sí mismo. Conquest El escalado de daño del Salto con Medio Sostenido ahora funciona correctamente al repetirse en un mismo combo.

Fuente: @InvincibleVS