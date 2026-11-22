José Roberto Rueda se ha convertido en el primer jugador colombiano en alcanzar la final de un torneo internacional del juego de cartas coleccionables de Pokémon (JCC) al avanzar a la instancia decisiva de la categoría Senior en el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica. Cabe resaltar que José, con este resultado, ya aseguró su clasificación al siguiente nivel internacional y un viaje pago, quedando por definirse si se alza con el título que lo acreditaría como el mejor jugador de Latinoamérica.

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Así ha sido el camino de José Roberto R. rumbo a la final del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica (LAIC) del 2027 – Senior JCC

El recorrido competitivo de José Roberto R. se ha construido con regularidad en torneos regionales, internacionales y mundiales. En la temporada 2025 acumuló un registro de 26-12-1 con un porcentaje de victorias del 67,52 % en cuatro torneos, logrando un segundo lugar en el Regional de Mérida, un quinto puesto en el Internacional de Nueva Orleans y un noveno lugar en el Internacional de São Paulo, además de competir en el Mundial de Anaheim.

Luego, en el Campeonato Internacional de Norteamérica de 2025 (en la división Junior) ocupó el quinto puesto con una variante de Raging Bolt y Ogerpon, y en la edición de 2026 utilizó una versión renovada de Raging Bolt y Teal Mask Ogerpon ex con cartas como Mega Kangaskhan ex, Noctowl y Lillie’s Clefairy ex, base que ha seguido perfeccionando en torneos en línea con motores como Meowth ex y Wellspring Mask Ogerpon ex. En el LAIC en São Paulo, en la división Senior, avanzó al corte superior con marca de 12-1-1, tras haber llegado antes a la final de un evento especial en Lima. La final de la categoría Senior se disputará como el tercer turno de finales, después de Go y JCC Juniors.

¿Quién es el rival de José Roberto R. en la final del LAIC 2027 – Senior JCC?

El rival de José Roberto rival en la final de LAIC 2027 – Senior JCC es Oliver M. Él es un jugador del Reino Unido que comenzó a jugar Pokémon JCC en 2023 en el Dice Cup Cafe de Nottinghamshire. En su trayectoria figuran el primer lugar en la división Junior del Campeonato Internacional de Europa 2025 en Londres, un sexto puesto en la división Senior del Campeonato Internacional de Norteamérica de 2026 en Nueva Orleans con Dragapult ex, y participaciones en Campeonatos Mundiales junto a su hermano Edward, incluyendo agosto de 2026. En 2026 ha empleado principalmente Dragapult ex —con resultados como el cuarto lugar en el Regional de Niza y el quinto en el Regional de Gdańsk—, tras haber usado en 2025 variantes como Noctowl con Wellspring Mask Ogerpon ex y Raging Bolt ex.

Dos empates y un último match para definir al campeón

Oliver y José ya tienen una historia dentro de del LAIC 2027 – Senior JCC. Ya que, a pesar de que José avanzó como líder absoluto con 12 victorias, 1 derrota y 2 empates ya se midió dos veces con su rival de la final (Oliver M.) sin que ninguno pudiera imponerse sobre el otro en la fase previa. Así que, en el tercer día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) — Senior JCC— se decidirá cuál de los dos jugadores, por fin, se impondrá sobre el otro.

¿Dónde ver y a qué horas inician las finales de los torneos en el tercer día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC)?

Las finales del tercer día (Championship Sunday) del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC) se disputarán este domingo 22 de noviembre de 2026 en São Paulo, Brasil, y podrán seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch. La transmisión oficial comenzará a las 6:45 a. m. (hora de Colombia) (5:45 a. m. de México y 8:45 a. m. de Argentina), dando paso al inicio de las competencias a partir de las 7:00 a. m. COT según el siguiente cronograma: