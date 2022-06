¡Inscríbete ya al torneo de Wild Rift de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022!

El inicio de uno de los eventos deportivos más importantes de la región tendrá lugar esta semana en Valledupar, Colombia. Se trata de los XIX Juegos Bolivarianos, que en 2022 tendrán la particularidad de no solo traer deportes físicos sino también electrónicos -esports- , en su Fanzone, pues habrá un torneo de League of Legends: Wild Rift y otro de The King of Fighters XV.

Las inscripciones están abiertas al público interesado en el primer torneo. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué son los Juegos Bolivarianos?

Si es la primera vez que escuchas de los Juegos Bolivarianos, debes saber que es un evento deportivo asociado al Comité Olímpico Internacional y que se celebra cada cuatro años. Como su nombre indica, participan los países bolivarianos (aquellos liberados por Simón Bolívar): Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Adicionalmente, se traen países invitados de otras partes de Centro y Sudamérica.

En su décimo novena edición, los juegos se celebran en la ciudad de Valledupar. Hay más de 35 disciplinas deportivas en las que numerosas personas pueden participar para ganar una medalla. Adicionalmente, este año llegan dos torneos a la Fanzone: uno para los amantes del juego de celulares Wild Rift y otro para los que disfrutan de los combates de The King of Fighters XV.

¿Cómo funcionará el torneo de Wild Rift de la Fanzone de los XIX Juegos Bolivarianos?

El torneo de Wild Rift de la Fanzone de los XIX Juegos Bolivarianos permite a quienes tengan el juego en su celular participar en una serie de enfrentamientos de 1 vs. 1 en el mapa Puente de los Lamentos en formato de eliminación directa. Aquí recibirán un campeón aleatorio con el cual deberán destruir el nexo del enemigo.

Cada llave se disputará al mejor de tres partidas. Es decir, quien pierda por segunda vez contra el mismo oponente, será eliminado directamente del torneo.

Países que pertenecen a cada división y el número de clasificados que tendrán.

Primero se va a comenzar con tres torneos regionales que serán llamados con la etiqueta de «División». Todos los jugadores serán asignados automáticamente a la división en la que pertenece su país. Por ejemplo, los jugadores de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela se enfrentarán entre sí en la División 2 para la primera fase del torneo.

Cada división tiene una cantidad de cupos definidos. Independientemente de los cupos, se avanzará en las llaves hasta tener un número de clasificados específicos que llegarán a la fase final. Las divisiones 1 y 3 tendrán dos clasificados cada uno y la División 2 tendrá cuatro.

Para la fase final con los mejores ocho jugadores seguirá el sistema de eliminación directa pero esta vez cada llave será a un mejor de cinco partidas. Es decir, para pasar es necesario ganar unas tres. Esto continuará hasta obtener el ganador del torneo de Wild Rift de los XIX Juegos Bolivarianos. Los mejores serán recompensados con medallas.

¿Cómo me inscribo al torneo de Wild Rift de los XIX Juegos Bolivarianos?

Para participar en el torneo de esports de Wild Rift en los juegos Bolivarianos 2022, necesitas crear una cuenta en la página oficial del evento.

Para inscribirse, hay que entrar a la página de los Juegos Bolivarianos, acción que puedes realizar a través de este enlace. Posteriormente, hay que oprimir en el botón verde que está en la parte de arriba que dice ‘Fanzone’. Aquí se debe crear una cuenta con contraseña.

Posteriormente, es necesario entrar a donde dice «Torneos Esports». Aquí se muestra el torneo de Wild Rift; solo oprime en «Ver Actividad«. Aquí no solo podrás tener la opción de inscribirte, sino de ver todos los detalles del reglamento y tutoriales pertinentes.

Para participar en el torneo de esports de Wild Rift en los juegos Bolivarianos 2022, deberás

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de junio y el torneo se disputará desde el 1 hasta el 4 de julio. La final del 4 de julio será transmitida y comentada en vivo a partir de las 6:00 p.m.

¿Cómo funcionará el torneo de The King of Fighters?

Por su parte, el torneo de The King of Fighters XV de los XIX Juegos Bolivarianos reunirá a los mejores jugadores de toda la región. Tendrá el mismo sistema de divisiones, cupos y clasificados de Wild Rift. La diferencia es que funcionará como torneo de doble eliminación y cada llave se disputará al mejor de tres peleas. La fase final con los ocho mejores se jugará al mejor de cinco peleas.

El torneo se disputará entre el 26 y el 29 de junio. La final será transmitida y comentada el día 29 a las 6:00 p.m.

Fuente: E+V.