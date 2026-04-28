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Kemonomichi FT 10: a qué horas es la pelea entre Daigo y MenaRD

Si no saben a que horas pelearán Daigo y MenaRD no se preocupen aquí les contamos todo para que no se pierdan ningún detalle.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La comunidad de juegos de pelea —en especial la de Street Fighter 6— se prepara para uno de los eventos más esperados de 2026. Bajo el nombre de Evo Legends Live, Kawasaki —ubicada en la prefectura de Kanagawa (Japón) será el escenario del Kemonomichi, donde el legendario Daigo «The Beast» Umehara se enfrentará al bicampeón de Capcom Cup y leyenda latinoamericana, el dominicano MenaRD, en un duelo generacional de Street Fighter 6 bajo el formato «primero a 10» (FT10).

Se actualizó la nota con el enlace directo a el evento Evo Legends Live, donde se enfrentarán en un primero a 10 Daigo contra MenaRD.

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Horario de inicio de Evo Legends Live y todos los combates que habrá además del de Daigo contra MenaRD

¿Entonces a qué horas es la pelea entre MenaRD y Daigo?

El horario de inicio de Evo Legends Live será a las 3:00 AM hora de Colombia, de este miércoles 29 de abril. La jornada no se limita al duelo estelar. Ya que contará con dos enfrentamientos previos en formato FT 7 que prometen calentar a la audiencia antes del plato fuerte entre la bestia Daigo Umehara contra el toro dominicano MenaRD.

Así que antes de la hora de inicio de la pelea estelar, el evento tendrá las siguientes peleas. Primero, en Fatal Fury: City of the Wolves, se enfrentarán en un primero a siete Laggia vs. GO1, este encuentro será narrado por Hellpockets y Vicious. Seguidamente, en Tekken 8 se medirán —en otro FT 7, Arslan Ash vs. Chikurin, este encuentro será comentado por Tasty Steve y Majin Obama. Para los espectadores en otras regiones, los horarios de inicio del evento que tiene como pelea principal el choque entre Daigo y MenaRD son los siguientes:

  • México: 2:00 AM
  • Argentina: 5:00 AM
  • España: 10:00 AM

¿Entonces a qué horas es la pelea entre MenaRD y Daigo?

La respuesta a esta pregunta depende del desarrollo de la jornada. Ya que, al ser el evento principal, el choque entre Daigo y MenaRD es el último de la lista. Estimamos que la pelea iniciará entre las 4:30 AM y las 5:30 AM hora de Colombia, teniendo en cuenta la duración de los dos FT 7 anteriores y los cortes comerciales entre cada pelea.

Este histórico cierre contará con los comentarios y análisis deYipes, Justin Wong y Rynge, mientras que la conducción general del evento estará en manos de Ryan Hart y RobTV. La transmisión podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de EVO en Twitch, YouTube y en el canal de Reject.

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Fuente: @evojapan_info

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