Kemonomichi FT 10: resultados de los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash

La comunidad de juegos de pelea —en especial la de Street Fighter 6— se prepara para uno de los eventos más esperados de 2026. Bajo el nombre de Evo Legends Live, Kawasaki —ubicada en la prefectura de Kanagawa (Japón) será el escenario del Kemonomichi, donde el legendario Daigo «The Beast» Umehara se enfrentará al bicampeón de Capcom Cup y leyenda latinoamericana, el dominicano MenaRD, en un duelo generacional de Street Fighter 6 bajo el formato «primero a 10» (FT10).

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Se actualizó la nota con los resultados de los los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash y el archivo de video de cada uno de los combates.

Resultados de los combates de Evo Legends Live (Kemonomichi)

Laggia Vs Go1 – Fatal Fury: City of the Wolves

Reject|Laggia (Gato) — ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 6

DFM|Go1 (Marco) — ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● 7

Chikurin Vs Arslan Ash – Tekken 8

TM|Arslan Ash (Zafina, Nina, Alisa, Leo) — ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 4

THY|Chikurin (Clive) — ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● 7

Daigo Vs MenaRD – Street Fighter 6

Reject|Daigo (Akuma) — ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 6

WBG|MenaRD (Blanka) — ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

[Inicio de la nota original]

Horario de inicio de Evo Legends Live y todos los combates que habrá además del de Daigo contra MenaRD

El horario de inicio de Evo Legends Live será a las 3:00 AM hora de Colombia, de este miércoles 29 de abril. La jornada no se limita al duelo estelar. Ya que contará con dos enfrentamientos previos en formato FT 7 que prometen calentar a la audiencia antes del plato fuerte entre la bestia Daigo Umehara contra el toro dominicano MenaRD.

Así que antes de la hora de inicio de la pelea estelar, el evento tendrá las siguientes peleas. Primero, en Fatal Fury: City of the Wolves, se enfrentarán en un primero a siete Laggia vs. GO1, este encuentro será narrado por Hellpockets y Vicious. Seguidamente, en Tekken 8 se medirán —en otro FT 7, Arslan Ash vs. Chikurin, este encuentro será comentado por Tasty Steve y Majin Obama. Para los espectadores en otras regiones, los horarios de inicio del evento que tiene como pelea principal el choque entre Daigo y MenaRD son los siguientes:

México: 2:00 AM

2:00 AM Argentina: 5:00 AM

5:00 AM España: 10:00 AM

¿Entonces a qué horas es la pelea entre MenaRD y Daigo?

La respuesta a esta pregunta depende del desarrollo de la jornada. Ya que, al ser el evento principal, el choque entre Daigo y MenaRD es el último de la lista. Estimamos que la pelea iniciará entre las 6:30 AM y las 7:30 AM hora de Colombia, teniendo en cuenta la duración de los dos FT 7 anteriores y los cortes comerciales entre cada pelea.

Este histórico cierre contará con los comentarios y análisis deYipes, Justin Wong y Rynge, mientras que la conducción general del evento estará en manos de Ryan Hart y RobTV. La transmisión podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de EVO en Twitch, YouTube y en el canal de Reject.

Fuente: @evojapan_info