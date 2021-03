En caso de que no lo conozcan, ‘Las Igualadas’ es un popular canal de YouTube creado por un grupo de jóvenes de Norte de Santander, Colombia. Allí hablan sobre diversos temas con una perspectiva feminista y de género. Ahora, han volteado su mirada hacia el mundo de los videojuegos para hablar sobre una de las peores plagas que afectan a la comunidad ‘gamer’: el sexismo.

Con un título que resulta un poco ‘clickbait’, «Las mujeres NO saben jugar videojuegos», Las Igualadas publicaron un nuevo video. En este analizan cómo es el mundo de los videojuegos en línea y los esports cuando la que juega es una mujer, poniendo especial énfasis en el sexismo que afecta a League of Legends. También nos recuerdan el triste caso de Ingrid ‘Sol’ Oliveira, del que hablamos hace poco.

Para aquellos que se mantienen al día en temas de cultura ‘gamer’ y League of Legends, el video sobre sexismo de Las Igualadas no va a decir nada nuevo. Sin embargo, sí resulta interesante e importante para todos aquellos que desconocen este feo lado del mundo de los videojuegos. Está enfocado principalmente a quienes creen que el acoso que sufren las mujeres en línea no es un problema.

Esto se extiende al interior de la misma industria. Es famoso el reportaje que la periodista Cecilia D’Anastasio realizó en 2018 sobre la cultura machista que existía en Riot Games. Este llevó a que se realizaran grandes cambios en el interior de la empresa y, aunque todavía hay mucho trabajo que hacer, dicen que el ambiente laboral ha mejorado mucho para las mujeres allí. Esa empresa también sigue trabajando para arreglar el problema de sexismo o otros juegos como Valorant, pero este sigue siendo persistente.

Fuente: canal oficial del Las Igualadas en YouTube