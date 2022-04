Llegó el momento para Team Aze de representar a Latinoamérica como el campeón de la LLA en el MSI 2022, una competencia que se avecina en los próximos días y de la cual te explicaremos cómo funciona y qué equipos jugarán, así como dónde y cuándo se puede ver.

Podemos entender el MSI como el Mid Season Invitational. Se trata de un evento previo al mundial de League of Legends (o simplemente Worlds) pero posterior a la realización de las ligas regionales. De esta forma, participan los campeones de cada lugar. Si bien no se le da tanta importancia como al mundial, resulta ser un encuentro interesante para ver el desempeño general de varias ligas.

¿Cómo se jugará el MSI 2022?

Si te preguntas cómo se jugará el MSI 2022, te contamos que en esta ocasión habrá solo unos once equipos. La razón de esto es que la LCL (League of Legends Continental League) de Rusia canceló su competencia (split) de primavera y, por lo tanto, no enviará a un representante.

Esta situación hace que los equipos participantes se organicen en dos grupos de cuatro miembros y uno de solo tres. Según Riot, se jugará un formato «Round Robin doble al mejor de uno». Esto quiere decir que cada equipo se enfrentará contra el resto de participantes de su grupo dos veces en una sola partida que define la victoria. Quien logre el mejor desempeño en sus seis (o cuatro) encuentros, pasará a la Fase Rumble.

Los dos mejores de cada grupo pasarán a esta fase. Esto implica que seis equipos jugarán en un formato Round Robin doble al mejor de uno. Otra vez, los mejores cuatro equipos que tengan un buen desempeño en sus diez encuentros serán los que pasen de fase.

Así, se llega a la fase eliminatoria. Estos cuatro equipos se enfrentarán en llaves de eliminación directa al mejor de cinco partidas. Claramente los dos que queden se enfrentarán en la gran final con el mismo sistema.

¿Cuáles son los equipos que jugarán en el MSI 2022?

Ya se definieron los grupos del MSI 2022 y conocemos los equipos que veremos a continuación:

Grupo A

T1 (LCK/Lol Champions Korea).

(LCK/Lol Champions Korea). Saigon Buffalo (VCS/Vietnam Championship Series).

(VCS/Vietnam Championship Series). Team Aze (LLA/Liga Latinoamérica) .

. DetonatioN FocusMe (LJL/Lol Japan League).

Grupo B

Istanbul Wildcats (TCL/Turkish Championship League).

(TCL/Turkish Championship League). PSG Talon (PCS/Pacific Championship Series).

(PCS/Pacific Championship Series). Royal Never Give Up (LPL/Lol Pro League).

(LPL/Lol Pro League). RED Canids (CBLOL/ Brazilian LoL Championship).

Grupo C

Evil Geniuses (LCS/League Championship Series).

(LCS/League Championship Series). G2 Esports (LEC/League of Legends European Championship).

(LEC/League of Legends European Championship). Order (LCO/League of Legends Circuit Oceania).

¿Cómo y cuándo puedo ver el MSI 2022?

Si quieres ver a Team Aze u otros equipos en el MSI 2022, debes saber que este se jugará en Busan, Corea del Sur entre el 10 y el 29 de mayo.

Como de costumbre, todo se transmitirá a través de lolesports.com, así como en el canal oficial de Riot Games en Twitch.

Fuente: Riot Games