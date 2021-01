LLA 2021: una charla con los equipos antes de la liga [Parte 2]

Hace unos cuantos días, GamerFocus y otros medios de Latinoamérica tuvieron la oportunidad de entrevistar a cuatro de los equipos que participarán en la LLA 2021. A través de sus representantes, las mejores escuadras de nuestro continente revelaron detalles sobre sus nuevas alineaciones y estrategias para esta nueva temporada competitiva.

En esta ocasión, pudimos hablar con otros tres equipos que participarán en la LLA 2021: Rainbow7, Kaos Latin Gamers y All Knights. El primer equipo fue representado por Shadow y Khynm; el segundo, por Cotopaco; y el último, por Pancake y Grell.

¿Cómo se está preparando Shadow, Khynm y los demás miembros de Rainbow7 para la LLA 2021?

Tras su victoria en el pasado ‘split’, las expectativas ante la actuación de la escuadra mexicana en esta temporada son entendiblemente altas. Como muchos otros equipos, Rainbow7 ha hecho cambios substanciales en su alineación. Sin embargo, uno de los jugadores que se mantiene es Facundo «Shadow» Cuello. Además del Soporte de R7, también tuvimos la oportunidad de hablar con su entrenador: Cristian Gabriel «Khynm» Alonso.

A la hora de hablar de su química con los nuevos jugadores, Shadow se mostró confiado. Por un lado, Rainbow7 han sido testigos del talento de Santiago «Xypherz» de León como Jungla. Por otro, Lorenzo «Ceo» Tévez y Jeon «Rey» Ji-won —un novato y un extranjero, respectivamente— también han demostrado tener un buen nivel. Si bien la comunicación con Rey ha tenido obstáculos, la disposición de todos los miembros del equipo ha facilitado la sinergia. Según Khynm, una de las principales fortalezas de este equipo es su equilibrio.

Cuando se les preguntó cómo se han visto afectados por los cambios implementados por la temporada 2021 de LoL, Shadow confesó no se vio muy afectado por los cambios. No obstante, tanto él como Khynm aprecian que la última temporada haya agregado más variedad.

¿Cómo se está preparando Cotopaco y los demás miembros de Kaos Latin Gamers para la LLA 2021?

Tras un año de ausencia, Kaos Latin Gamers retornará a la LLA en su edición de 2021. Con una alineación de jugadores completamente nueva, este equipo está preparado para hacerse con la copa de Latinoamérica. Uno de estos nuevos miembros es nada más ni menos que Sergio «Cotopaco» Silva, exjugador de Infinity Esports y nuevo Mid Laner de la escuadra chilena.

Además de expresar lo cómodo que se ha sentido en Kaos Latin Gamers, el colombiano reveló que se siente confiado. Ante los comentarios que apuntan que la escuadra chilena es la más débil de la temporada, Cotopaco insiste en que no se dejen llevar por las apariencias:

“Esto va más allá de tener buenos jugadores. Se trata de tener una buena sinergia. Esa es la clave detrás de un buen equipo. […] En esta ocasión, no me estoy concentrando en lo individual. Lo más importante es el trabajo en equipo”.

Además de su apuesta en una buena sinergia entre jugadores, KLG prefiere invertir en talento regional. Según Cotopaco, traer jugadores coreanos no es garantía de que el nivel suba.

Cuando se les preguntó cómo se han visto afectados por los cambios implementados por la temporada 2021 de LoL, el colombiano ha dicho que el meta se mantiene similar. Como otros, alabó que la adición de los objetos míticos permita más oportunidades ofensivas y defensivas.

Por último, Cotopaco insistió en la importancia del ejercicio para aquellos que deseen vivir de los esports. El colombiano sugiere hacer mínimo entre 30 y 45 minutos de ejercicio por día.

¿Cómo se está preparando Pancake, Grell y los demás miembros de All Knights para la LLA 2021?

A pesar de su derrota a manos de Rainbow7 en la final de clausura de la LLA, 2021 es una nueva oportunidad para All Knights de demostrar por qué es uno de los mejores equipos del continente. Si bien varios miembros del equipo son nuevos, Manuel «Pancake» Scala y Jesús Alberto «Grell» Loya se mantienen. Ambos ejercen como Bot Laner y Jungla.

Por un lado, Grell dio a conocer que el pasado ‘split’ le enseñó ‘macro’ y a ser más pasivo. Sin embargo, All Knights apuntará a ser más agresivo en la LLA 2021. Esto viene de la mano con que el ‘coaching’ del equipo ya no es coreano. A pesar de esto, Grell se siente bastante confiado en su rol con respecto a los Jungla de los demás equipos. Incluso especificó que Kaos Latin Gamers no tendrá mucho impacto en la LLA 2021. Por otro lado, Pancake comentó que se siente contento por finalmente tener la oportunidad de jugar en su rol preferido.

En lo que respecta a cómo se vieron afectados por los cambios de la temporada 2021 de League of Legends, Pancake reveló que se vio beneficiado por el nuevo meta. Si bien Grell no sintió que cambiara mucho, mencionó que aprecia lo balanceados que son los objetos míticos.

La LLA 2021 dará inicio el 30 de enero. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.