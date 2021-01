LLA 2021: ¿cómo se están preparando los equipos para la competencia?

Falta menos de una semana para que comience la temporada de apertura de la LLA 2021 y los equipos están aprovechando cada segundo para prepararse. Muy pronto, veremos qué lecciones aprendieron de lo ocurrido el año pasado. Sin embargo, esta nueva temporada de League of Legends no solo ha traído rebalanceos y nuevos objetos. También ha llegado con varios cambios a las alineaciones de los equipos que participarán en la LLA 2021.

Gracias a Riot Games, GamerFocus y otros medios de Latinoamérica tuvieron la oportunidad de entrevistar a cuatro de los equipos que participarán en la LLA 2021: Isurus Gaming, Estral Esports, Furious Gaming e Infinity Esports. Estos fueron respresentados por cuatro conocidos jugadores de la comunidad latinoamericana: Tierwulf, Leza, Baula y Buggax.

¿Cómo se está preparando Tierwulf y los demás miembros de Isurus Gaming para la LLA 2021?

Tras dos años de jugar en equipos brasileños y europeos, Tierwulf retornará a la LLA 2021 vistiendo la camisa de Isurus Gaming. ¿Logrará acabar on el estigma de la edad?

Durante el pasado split, Isurus Gaming se mantuvo como uno de los mejores equipos de la temporada de cierre 2020. Sin embargo, la escuadra argentina —dos veces campeones de la LLA— no pasó de semifinales tras su derrota contra Rainbow7. Con la llegada de 2021, Isurus Gaming está listo para dejar atrás sus anteriores derrotas por medio de una nueva alineación de jugadores. Entre estos se encuentra Sebastián Andrés «Tierwulf» Mateluna, uno de los más longevos en la escena competitiva de League of Legends en Latinoamérica. Sin embargo, el nuevo Jungla de Isurus ha dado a conocer que tiene sus propios retos.

Aunque algunos han visto su edad (24) como un obstáculo a la hora de competir contra la sangre nueva que ha llegado a la escena competitiva latinoamericana de League of Legends, Tierwulf tiene años de experiencia. Esto no solo incluye casi 5 años compitiendo en Latinoamérica, sino casi 2 años jugando en Brasil y Europa para equipos como Big Gods, Splyce, MAD Lions y Falkol. Después de una década de jugar League of Legends, Tierwolf ha declarado que todavía mantiene su mentalidad competitiva de 2016 y 2017.

“A pesar de que pasen los años, la edad y el tiempo me han hecho un mejor jugador. Soy como el vino”.

A pesar de su deseo de ganar, Tierwulf está consciente de que no puede confiarse. Todos los rivales están en un nivel similar. Sin embargo, su reto personal es acabar con el estigma de la edad. Esto viene de la mano con una actitud más relajada y menos conflictiva. Al final del día, la meta de Tierwulf es demostrar que merece estar en lo más alto de la escena competitiva.

Cuando se le preguntó qué le falta a Isurus para dominar, Tierwulf señaló dos razones. Aunque alabó las actuaciones de Sebastián «Oddie» Alonso y Eduardo Franco «Slow» Garcés —los previos Jungla y Soporte de Isurus, respectivamente—, también declaró que fueron uno de los puntos débiles de Isurus en la temporada pasada. Esto se debe a su indisposición a salir de su zona de confort, algo que sí tiene la nueva alineación de la escuadra argentina. Sin embargo, admitió que hay cosas por mejorar. Al fin y al cabo, no ha habido mucho tiempo para entrenar.

“Al principio, no se partirá con los resultados que algunos esperan. Sin embargo, estamos preparados para eso. Vamos a perder combates, pero también vamos a mejorar”.

Cuando se le preguntó cómo se ha visto afectado el equipo y él por los cambios que trajo la nueva temporada de LoL, Tierwulf no le dio mucha importancia. Es algo a lo que poco a poco se acostumbrarán. En cambio, dio más importancia a los buenos hábitos fuera del juego.

“Una buena dieta, un entrenamiento diario y una buena postura son importantes para aquellos que quieran dedicarse a esto profesionalmente”.

También se le preguntó sobre el futuro enfrentamiento de Isurus Gaming contra Kaos Latin Gamers —equipo del que formó parte Tierwulf— dentro del marco de la LLA 2021 y sus planes a futuro. En cuanto a lo primero, confesó que no le da mucha importancia. No porque subestime a la escuadra rival, sino porque no es el mismo equipo de cuando partió en 2017. En cuanto a lo segundo, solo dejará de jugar hasta no querer. Una vez retirado, podría convertirse en analista o entrenador. Sin embargo, también quiere pasar más tiempo con su familia.

¿Cómo se está preparando Leza y los demás miembros de Estral Esports para la LLA 2021?

Miembro de uno de los equipos que llegó a Worlds 2020, Leza probará ser uno de los jugadores más formidables de Estral Esports en la LLA 2021. ¿Lo veremos nuevamente en China?

A pesar de ser uno de los equipos más nuevos de Latinoamérica, Estral Esports ha demostrado que tiene lo necesario para estar en la cima de la escena competitiva. Si bien no llegó muy lejos en el pasado split, la escuadra mexicana está preparada para hacerse con la copa de la LLA 2021. Esta ambición viene de la mano con un cambio de alineación, que incluye a Francisco Rubén «Leza» Jara como nuevo Mid Laner de Estral Esports. Cabe recordar que Leza formó parte de Rainbow7, el equipo que se hizo con la copa de la LLA el año pasado.

“Entrar a un nuevo equipo siempre es una experiencia emocionante”, comentó el nuevo Mid Lane de Estral Esports. Sin embargo, también señaló que se siente como en casa gracias a la presencia de dos exmiembros de R7: Emmanuel «Acce» Juárez y Carlos «ukFallen» Calderón.

“Yo no quería jugar más el rol de adc y Rainbow7 tenía dos midlaners. Fue una decisión que tomamos mutuamente”.

Otra cosa por la que Leza está emocionado es su retorno al rol de Mid Lane. Si bien aseguró que no ha bajado su nivel, sí se ha visto algo desactualizado en lo que respecta al meta. Aun así, está entrenando con los demás miembros de Estral Esports para estar a la altura en la LLA 2021. Incluso si la barrera del idioma ha dificultado algo la sinergia, Leza asegura que es algo que continuará mejorando a medida que entrene y juegue con sus nuevos compañeros.

Cuando se le preguntó cómo se ha visto afectado por los cambios de la temporada 2021 de League of Legends, el nuevo Mid Lane de Estral Esports dijo que no se ha visto perjudicado. Si bien celebra que ahora haya más variedad de ‘builds’ gracias a la implementación de los objetos míticos, el rol de Mid Laner continúa girando alrededor de Ludens y Liandry.

¿Cómo se está preparando Baula y los demás miembros de Furious Gaming para la LLA 2021?

Baula es el único jugador de la anterior alineación de Furious Gaming que permaneció para la LLA 2021.

Después del no tan óptimo desempeño en el pasado split, Furious Gaming está listo para probar suerte nuevamente en la LLA 2021. Como los anteriores equipos, la escuadra argentina cuenta con una composición nueva. Esta incluye a dos extranjeros: Park «Erry» Sang-joon y Lee «Bugi» Seong-yeop. Alejandro «Baula» Serrano, Soporte del equipo y el único jugador que se mantiene de la pasada alineación, nos habló un poco sobre estos cambios.

Aunque admitió que la comunicación entre el equipo es algo que debe trabajarse, Baula ha destacado los aspectos positivos. Entre estos se encuentra la proactividad del equipo, algo que carecía la previa alineación. También rescató la experiencia tan negativa del año pasado. Según Baula, ahora está preparado psicológicamente para situaciones similares.

“Es cada 2 o 3 años que Riot hace estos cambios tan grandes. Sin embargo, en las partidas generalmente se termina haciendo lo mismo. Aun así, estas adiciones son refrescantes. Se siente como un juego diferente”.

Cuando se le preguntó cómo se ha visto afectado por las novedades implementadas por la temporada 2021 de League of Legends, Baula admitió que ha sido un cambio importante para él y los demás miembros del equipo. Sin embargo, aclaró que es cuestión de adaptarse.

¿Cómo se está preparando Buggax y los demás miembros de Infinity Esports para la LLA 2021?

Después de 8 meses sin jugar League of Legends, Buggax regresa a la LLA 2021 como miembro de uno de los mejores equipos de Latinoamérica: Infinity Esports. ¿Podrá vencer a Isurus?

A pesar que palideció con respecto a otros equipos durante el pasado split, Infinity Esports sigue siendo uno de los mejores equipos de League of Legends en Latinoamérica. La adición de Mateo Alejandro «Buggax» Aroztegui como nuevo Top Lane de Infinity Esports es una de las medidas que tomó la organización para garantizar un mejor desempeño en la LLA 2021.

Buggax fue el primero en admitir que se ha visto muy perjudicado por su inactividad de 8 meses. No solo eso, sino que también se ha visto afectado por los recientes cambios al meta de LoL. Aun así, asegura que su motivación ha vuelto y que pronto volverá a estar en forma. No menos importante, dejó muy claro su deseo de ganar contra su anterior equipo: Isurus.

“Hay una pequeña rivalidad con Isurus. Quiero demostrarles que se equivocaron al sacarme”.

Cuando se le interrogó por qué se unió a Infinity Esports tras abandonar Falkol, Buggax contestó que fue gracias a su relación con el manager del equipo: Arnaldo «Cobra» Verolez.

“¿Qué diferencia hará Buggax en Infinity Esports?”, se preguntarán algunos. Aunque Buggax no ofreció una respuesta clara, sí comentó que es responsabilidad de él y los demás jugadores veteranos —Matías «WhiteLotus» Musso y Diego «SolidSnake» Vallejo, especificamente— el guiar a los más nuevos: Cristian Sebastián «cody» Quispe y Gabriel «Ackerman» Aparicio.

La LLA 2021 dará inicio el 30 de enero.