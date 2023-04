En abril de 2023, la LLA anunció que el equipo mexicano The Kings había sido expulsado indefinidamente de la liga latinoamericana de League of Legends, ahora nos enteramos que Leviatán tomará su lugar en los torneos de LoL. Vamos a conocer los detalles de este proceso y qué pasará con la promo/relegación de 2023.

¿Por qué expulsaron al equipo The Kings de la liga latinoamericana (LLA) de League of Legends?

A comienzos de marzo, The Kings se encontraba en la séptima posición de la liga, pero no demoraron en surgir fuertes rumores de que el equipo se encontraba en una muy mala situación económica y que no iba a poder mantenerse en pie durante mucho tiempo. La situación se calentó mucho cuando Jerry, CEO de Estral Esports, comentó en un directo de Twitch que The Kings todavía no le había pagado la compra del jugador Lyg.

Debido a esto, Riot Games y la liga latinoamericana comenzaron una investigación de la situación, pero todo indicaba que The Kings ya estaba por fuera.

En el comunicado oficial de la LLA, publicado el 20 de abril, dijeron que «The Kings no ha cumplido con los acuerdos firmados dentro de su Contrato de Participación de Equipo y las Reglas Oficiales, haciendo insostenible su participación de cara a la etapa de Clausura». Aunque no especificaron a qué acuerdos específicos se referían, citaron el punto 12 del Reglamento Oficial de la LLA. Este es bastante ambiguo y simplemente dice que pueden tomar una decisión «en interés de la liga».

Sale The Kings, entra Leviatán

De acuerdo al comunicado, la plaza que quedó tras la expulsión del equipo The Kings ha sido otorgada a la organización de esports argentina Leviatán.

Leviatán será parte del torneo clausura de la LLA 2023.

¿Qué pasará con el torneo Promo/Relegación 2023?

Riot Games y la Liga latinoamericana de League of Legends (LoL) o LLA anunciaron que el evento torneo Promo/Relegación 2023 ha sido suspendido. El objetivo es dar mayor estabilidad a la liga tras la salida del equipo The Kings. El equipo campeón del choque entre Regional Norte y Sur de LVP, que participaría en esta etapa, será compensado con 50.000 dólares. Esos son casi 226 millones de pesos colombianos.

La escena esports de LoL de 2023 continuará muy pronto con el torneo MSI 2023, que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra. Latinoamérica será representada por Movistar R7 (Rainbow 7), campeones del torneo apertura de la LLA.

