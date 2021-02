LLA Apertura 2021: resultados de la primera semana

El 30 de enero, la LLA Apertura 2021 dio comienzo. A lo largo de las siguientes 6 semanas, 8 de los mejores equipos de Latinoamérica se batirán en combate. Estos encuentros no solo ayudarán a definir al mejor equipo del continente, sino que son importantes a la hora de definir cuál escuadra nos representará en Worlds 2021. Por supuesto, para eso falta mucho.

A continuación, encontrarán los resultados de la primera semana de la LLA Apertura 2021.

LLA Apertura 2021 Día 1 (30/01/2020)

Rainbow7 (ganador) vs All Knights (perdedor)

Rainbow7, el campeón vigente de la LLA, tuvo un comienzo aplastante frente a All Knights. La escuadra mexicana no solo demostró un excelente trabajo en equipo, sino que destacó por la actuación de uno de los jugadores más recientes en la escena competitiva latinoamericana de League of Legends: Lorenzo «Ceo» Tévez. Tras hacerse con el Barón Nashor en el minuto 25, Rainbow7 exterminó al equipo contrario, penetró su base y destruyó su nexo.

Infinity Esports (ganador) vs XTEN Esports (perdedor)

Al ser uno de los equipos de más alto nivel en Latinoamérica, Infinity Esports tenía que cumplir altas expectativas. Para fortuna de sus fanáticos, no decepcionó. El equipo costarricense arrasó en la jornada del sábado ante XTEN Esports. De principio a fin, Infinity mantuvo una absoluta ventaja sobre sus oponentes en lo que respecta a asesinatos y oro.

Estral Esports (ganador) vs Kaos Latin Gamers (perdedor)

El esperado retorno del Rinoceronte a la LLA no fue tan emocionante como algunos esperaban. En menos de 5 minutos, Estral se llevó la primera sangre y su ventaja no hizo más que crecer. Antes del minuto 20, Estral ya estaba con el pie en la base de KLG. A pesar de sus esfuerzos, el Rinoceronte no pudo evitar que Estral acabara con su nexo en el minuto 26.

Furious Gaming (ganador) vs Isurus (perdedor)

La derrota de Isurus a manos de Furious Gaming fue una sorpresa para muchos. ¿Fue su alineación renovada? ¿Fue el excelente trabajo en equipo de sus jugadores? Fuera lo que fuera, la Calavera dio una excelente primera impresión durante la primera jornada de la LLA 2021 demostrando un dominio total sobre sus oponentes desde el juego temprano.

LLA Apertura 2021 Día 2 (31/01/2020)

All Knights (ganador) vs Kaos Latin Gamers (perdedor)

A pesar que el debut de All Knights no fue lo que muchos esperaban, la escuadra tuvo su revancha en una reñida partida contra Kaos Latin Gamers. Victoria apretada de los Caballeros en 50 minutos de juego. Tras hacerse con el dragón ancestral en el minuto 46, All Knights lanzó un último asalto a la base enemiga e hizo pedazos el nexo de Kaos Latin Gamers.

Infinity Esports (ganador) vs Isurus (perdedor)

Isurus comenzó la partida con el pie derecho. No solo se hizo con el Heraldo de la Grieta y dos dragones, sino que se llevó las primeras dos muertes en el juego temprano. Sin embargo, poco a poco empezó a perder ventaja frente a Infinity. A partir del minuto 25, Infinity comenzó a llevarse la ventaja de muertes, oro y dragones. Alrededor del minuto 37, la escuadra costarricense comenzó su asalto al nexo enemigo para llevarse su segunda victoria.

Estral Esports (perdedor) vs XTEN Esports (ganador)

Aunque ambos equipos se mostraron parejos durante el juego temprano, XTEN Esports tomó la iniciativa llevándose las primeras cinco muertes de la partida. Estral Esports dio una buena pelea, pero las buenas rotaciones y la fortaleza en las peleas de equipo permitieron a XTEN Esports quedarse con su primera victoria en poco menos de 30 minutos.

Rainbow7 (perdedor) vs Furious Gaming (ganador)

A pesar de su gran demostración del primer día, los reyes del norte poco pudieron hacer contra la Calavera. La impresionante actuación de Nicolás «TopLop» Marinoni, un jugador relativamente nuevo, tomó por sorpresa a muchos. Por supuesto, fue el trabajo en equipo de Furious lo que garantizó una constante ventaja en materia de oro, muertes y dragones.

Posiciones en Play-Ins

Por el momento, Infinity Esports y Furious Gaming están en primer lugar. Ambos se han mantenido invictos con dos victorias y cero derrotas. Luego siguen All Knights, Rainbow7, XTEN Esports y Estral Esports, cada equipo con una victoria y una derrota en su haber. Por último se encuentran Kaos Latin Gamers e Isurus, que han perdido sus primeras dos partidas. Sin embargo, todavía es muy pronto para cantar la victoria o derrota de estos equipos. Quedan seis semanas en las que la tabla de posiciones puede cambiar drásticamente.

Todas las partidas de la LLA Apertura 2021 podrán verse en los canales oficiales de Riot Games todos los sábados y domingos a las 6:00 PM (hora Colombia). Basta con seguir este enlace.